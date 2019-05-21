banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
85231
ALTIN
249.362
DOLAR
6.0809
STERLİN
7.6977
EURO
6.7930
İşte yeni kabine, yeni bakanlar
Son Dakika
İŞTE YENİ KABİNE
UBP HP Koalisyonu Protokolü
UBP HP KOALİSYONU PROTOKOLÜ
7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
Tartışdığı kişiyi makasla yaraladı
TARTIŞDIĞI KİŞİYİ MAKASLA YARALADI
banner307

İsrailli Komandolar Güney’e “hava İndirme” Yapıyor

İSRAİL ÖZEL KUVVETLERİ RMMO İLE GENİŞ ÖLÇEKLİ ORTAK TATBİKAT İCRA EDİYOR

İsrailli Komandolar Güney’e “hava İndirme” Yapıyor

İSRAİL ÖZEL KUVVETLERİ RMMO İLE GENİŞ ÖLÇEKLİ ORTAK TATBİKAT İCRA EDİYOR

21 Mayıs 2019 Salı 08:44
İsrailli Komandolar Güney’e “hava İndirme” Yapıyor

İSRAİL ÖZEL KUVVETLERİ RMMO İLE GENİŞ ÖLÇEKLİ ORTAK TATBİKAT İCRA EDİYOR

Lefkoşa, 21 Mayıs 19 (.): İsrailli komandoların  “önceki günden beri Güney Kıbrıs’a havadan indirme yapmakta olduğu”,  İsrailli özel kuvvetler mensuplarının Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü”ne önceki gün askeri nakliye uçakları yanında silah ve diğer teçhizatlarıyla ulaştığı haber verildi.

Politis birinci sayfasından fotoğraf desteğiyle “İsraillilerin Hava İndirmesi”, iç sayfasından da “İsrail ile Geniş Ölçekli Tatbikat” başlığıyla aktardığı haberinde, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki taktik askeri iş birliği çerçevesinde RMMO ile İsrail silahlı kuvvetlerinin ortak tatbikat icra edeceğini yazdı.

Haberde, önceki gün ulaşan İsrailli komandolar, silah ve diğer teçhizat dışında helikopterlerin de tatbikata katılmak üzere Baf hava üssüne gideceği bilgisi verildi.

banner317
Habere göre benzer ortak tatbikat geçen yıl da hem Rum tarafında hem de İsrail’de icra edilmişti. Tatbikatın ilk aşaması olan, İsrail özel kuvvetlerinin mücadelesi ve helikopterlerle birlikte eğitim aşamasının tamamlanmasının ardından İsrail savaş uçakları ve savaş gemileri ile Rum yönetiminin hava savunma sistemi ve kıyı savunma sisteminin de devreye sokulacağı hava-deniz tatbikatı icra edilecek.

Rum ve İsrail hükümetlerinin, son yıllarda oldukça derinleştirdikleri aralarındaki askerî iş birliği konusunda ses tonlarını düşük tuttuklarına dikkat çeken gazete, güvenilir kaynaklarının “Bu tür tatbikatların herhangi birine mesaj olduğunun düşünülmesi yanlış olur. Bu, herhangi birisi aleyhine olmayan, iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin savunma kabiliyetinin güçlendirilmesidir. Keza Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Mısır, ABD, Fransa, vb. gibi başka ülkelerin silahlı kuvvetleriyle de tatbikatlar icra ediyor” dediğini aktardı.

Haberde, önümüzdeki günlerde Larnaka ve Baf havaalanlarının, RMMO’nun edineceği insansız hava araçlarının RMMO mensupları tarafından kullanılmasında ortaya çıkan teknik sorunların çözülmesinin beklendiğine işaret edildi.

RMMO’nun edineceği insansız hava araçlarından birinin yaz dönemi içerisinde teslim alınacağını ve eğitimlere başlanacağını belirten gazete, bu konuda ortaya çıkan teknik sorunun da “iki havaalanına sivil uçuşlar yapılıyor olması nedeniyle Sivil Havacılık Dairesi’nin ortaya koyduğu bazı itirazlar” olduğunu yazdı.

Haberi “Kıbrıs ve İsrail’in Askerî Tatbikatları” başlığı altında özetleyen Fileleftheros da Rum Savunma Bakanlığı açıklamasını kaynak göstererek, RMMO ve İsrail’in hava ve kara imkânlarının katılacağı tatbikatların sözde “Lefkoşa FIR Hattı” ve Güney Kıbrıs’ın geniş ölçekteki karasal alanı içerisinde 29 Mayıs’a kadar devam edeceğini yazdı.  

(ŞA/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya’da aranan Çinli milyoneri ellerinden kaçırdılar
Almanya’da aranan Çinli milyoneri ellerinden kaçırdılar
İngiliz F-35’leri Dün Ağrotur Üssüne İndi
İngiliz F-35’leri Dün Ağrotur Üssüne İndi
Baf’ta iki bombalı saldırı
Baf’ta iki bombalı saldırı
Elektrik fiyatlarında en fazla zam Güney Kıbrıs’ta
Elektrik fiyatlarında en fazla zam Güney Kıbrıs’ta
Osadchıy: “kıbrıs’ta Çok Fazla Asker Var”
Osadchıy: “kıbrıs’ta Çok Fazla Asker Var”
“45 Suriyeli Mülteci Ledra Palace’tan Güney’e Geçti” İddiası
“45 Suriyeli Mülteci Ledra Palace’tan Güney’e Geçti” İddiası
İngiltere Yine “şaibeli” Dedi…
İngiltere Yine “şaibeli” Dedi…
IMF kendi içinde yapılanmaya gidiyor
IMF kendi içinde yapılanmaya gidiyor
Lakkotripis: “Önümüzdeki 24 ay içerisinde sekiz sondaj yapılacak”
Lakkotripis: “Önümüzdeki 24 ay içerisinde sekiz sondaj yapılacak”
Gençlerin Alkol Sorunu Endişe Yaratıyor
Gençlerin Alkol Sorunu Endişe Yaratıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim