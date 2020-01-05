İsrail’e “Afrodit” yatağı konusunda öneri gönderilecek

Haravgi gazetesine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios dün yaptığı açıklamada, Afrodit yatağının kullanımı konusunda önümüzdeki haftalarda İsrail’e bir öneri sunacaklarını söyledi.
Kusios açıklamasında, önerinin içeriğine değinmedi.
Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan “Afrodit” doğalgaz yatağı konusunda İsrail’e öneri götüreceklerini açıkladı.
Haravgi gazetesine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios dün yaptığı açıklamada, Afrodit yatağının kullanımı konusunda önümüzdeki haftalarda İsrail’e bir öneri sunacaklarını söyledi.
Kusios açıklamasında, önerinin içeriğine değinmedi.