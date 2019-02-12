İsrail İle Güney Kıbrıs Arasında “lefkoşa Fır Hattının” Bir Kısmının İdaresi Konusunda Büyük Problem

Lefkoşa, 12 Şubat 19 : Rum basınında bugün yer alan bir haberde, “Lefkoşa FIR hattının bir kısmının idaresinin yabancıların eline geçmesi, bir diğer ifadeyle Lefkoşa FIR hattının bir kısmının idaresinin Eurocontrol veya İsrail aracılığıyla gerçekleştirilmesi konusunda ciddi bir tehlike bulunduğu” belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “FIR’ı Kaybetmemiz Konusunda Tehlike - İsrail’le Büyük Sorun - Eurocontrol Masaya Hava Sahasının Kontrolü Konusunu Koyuyor” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, bunun sebebinin, şu ana kadar İsrail uçuşlarında meydana gelen gecikmelerle ilgili soruna başka bir ortak kabul edilebilir çözüm bulunmaması olduğuna; öte yandan İsrail’deki havalimanlarından kalkan bütün uçakların, neredeyse kalkar kalkmaz, hemen Lefkoşa FIR hattına girdiklerine dikkati çekti.

Konunun son dönemde Güney Kıbrıs ile İsrail arasında Eurocontrol’un arabuluculuğunda yoğun bir şekilde ele alınmakta olduğunu ve taraflar arasında bu konuda birçok görüşme yapıldığını kaydeden gazete, konuya henüz başka bir çözüm bulunmamasından ötürü, İsrail’in, özellikle kalkışlarda yaşanan gecikmelerin süresi ve zamanındaki sayının artmasından ötürü, problemin önümüzdeki yazdan önce herhangi bir şekilde çözülmesini istediğini belirtti.

Kıbrıs hava sahasının kontrolüyle ilgili imkânların, özellikle de yaz döneminde, uçakların hareketlerinde yaşanan sürekli artıştan ötürü, artmakta olan gecikmelere yol açtığına dikkati çeken gazete, problemin, İsrail üzerinden geçmekte olan birçok Ürdün uçuşunun da “Lefkoşa FIR hattına” girmesi ve bu harekete eklenmesiyle daha da büyüdüğünü kaydetti.

Haberde İsrail’in yıllardan bu yana “Lefkoşa FIR hattının” güney batı kısmının idaresi konusunda çözüm bulunması için Güney Kıbrıs’a yönelik girişimlerde bulunduğu, fakat bir sonuç alınmadığı da ifade edildi.

Gazeteye göre Rum Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadiu ise açıklamasında, diyaloğun henüz tamamlanmadığını ve Eurocontrol’un da hazır bulunacağı yeni bir görüşme ayarlandığını ifade etti.

Gazete böyle bir düzenlemenin Türkiye’ye, Lefkoşa FIR hattının kuzey bölümünü kontrolü altına alması için baskılarını yoğunlaştırması amacıyla koz vereceğini, öte yandan Ankara’nın Lefkoşa FIR hattının idaresindeki zayıf yönlere atıfta bulunduğunu da iddia etti.

(İY/HA)