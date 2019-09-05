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İsrail’deki Seçim Kampanyası Güney Kıbrıs’a Da Sıçradı

Lefkoşa, 5 Eylül 19 : İsrail’de, 17 Eylül’de yapılacak olan erken genel seçimlere yönelik kampanyanın Güney Kıbrıs’a da sıçradığı belirtildi.

İsrail’deki Seçim Kampanyası Güney Kıbrıs’a Da Sıçradı

Lefkoşa, 5 Eylül 19 : İsrail’de, 17 Eylül’de yapılacak olan erken genel seçimlere yönelik kampanyanın Güney Kıbrıs’a da sıçradığı belirtildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:29
İsrail’deki Seçim Kampanyası Güney Kıbrıs’a Da Sıçradı

Lefkoşa, 5 Eylül 19 : İsrail’de, 17 Eylül’de yapılacak olan erken genel seçimlere yönelik kampanyanın Güney Kıbrıs’a da sıçradığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, İsrail’deki seçim kampanyasına ilişkin reklam panolarının Güney Kıbrıs’a da asıldığını yazdı.

İsrail Başbakan adayı Benny Gantz’ın, seçim kampanyasını üçüncü ülkelere taşıdığını yazan gazete Gantz’ın Güney Kıbrıs’taki reklam panosunda “Her Şeyden Önce İsrail” sloganının yazdığına dikkati çekti.

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Gazete, İsrail Parlamentosu’nda Ganzt’ı eleştirenlerin,  “Jerusalem Post” gazetesine, “üçüncü bir ülkedeki reklamın yanlış mesajlar verdiği” şeklinde yorum yaptıklarını yazdı.

Habere göre Ganzt’ı destekleyen “Mavi ve Beyaz” ittifak üyesi ise  “Times of İsrael” gazetesine yaptığı açıklamada “yaz ayında seçim yapılmasının özel bir durum olduğunu, kendilerinin ise deniz tatillerinde olan seçmenlerin kalplerini ve gözlerini kazanmaya çalıştıklarını” ifade etti.

 

(FK/ŞEB)

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