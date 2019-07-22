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İsrail Basını Tecavüz Olayında Antisemitizmden Söz Etti

Lefkoşa, 22 Temmuz 19 : Ay.Napa’da geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki İngiliz turistin, 12 İsraillinin tecavüzüne uğradığı suçlamasının ardından yaşanan gelişmelerin İsrail basınında da yer almaya devam ettiği belirtildi.

İsrail Basını Tecavüz Olayında Antisemitizmden Söz Etti

Lefkoşa, 22 Temmuz 19 : Ay.Napa’da geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki İngiliz turistin, 12 İsraillinin tecavüzüne uğradığı suçlamasının ardından yaşanan gelişmelerin İsrail basınında da yer almaya devam ettiği belirtildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:40
İsrail Basını Tecavüz Olayında Antisemitizmden Söz Etti

Lefkoşa, 22 Temmuz 19 : Ay.Napa’da geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki İngiliz turistin, 12 İsraillinin tecavüzüne uğradığı suçlamasının ardından yaşanan gelişmelerin İsrail basınında da yer almaya devam ettiği belirtildi.

Politis gazetesi, İsrailli, ödüllü gazeteci Gideon Levy’nin, “Haaretz” gazetesinde yer alan makalesinde, tecavüz suçlamasının araştırılmasının, milliyetçi bir şekilde ele alındığından söz ettiğini yazdı.

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Gazete, söz konusu gazetecinin makalesinde ayrıca tecavüz zanlısı 12 İsraillinin, Yahudi olmayanlar tarafından kovuşturulmasıyla karşı karşıya kaldığından ve  “Kıbrıs antisemitizmine (Yahudi karşıtlığı)  ilişkin ifadelerin olduğundan” söz ettiğini belirtti.

Habere göre Levy ayrıca Güney Kıbrıs’taki hukuk sistemini de sorguladı.

(FK/ŞEB)

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