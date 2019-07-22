İsrail Basını Tecavüz Olayında Antisemitizmden Söz Etti

Lefkoşa, 22 Temmuz 19 : Ay.Napa’da geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki İngiliz turistin, 12 İsraillinin tecavüzüne uğradığı suçlamasının ardından yaşanan gelişmelerin İsrail basınında da yer almaya devam ettiği belirtildi.
Politis gazetesi, İsrailli, ödüllü gazeteci Gideon Levy’nin, “Haaretz” gazetesinde yer alan makalesinde, tecavüz suçlamasının araştırılmasının, milliyetçi bir şekilde ele alındığından söz ettiğini yazdı.
Habere göre Levy ayrıca Güney Kıbrıs’taki hukuk sistemini de sorguladı.
(FK/ŞEB)