İsrail ve Rusya’yla mobil iletişim anlaşması



Güney Kıbrıs, İsrail ve Rusya’yla mobil iletişimin ucuzlaması yönünde girişimlerini sürdürüyor.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden İsrailli ve Rus turistlerin mobil iletişim sırasında ödedikleri uluslararası dolaşım (roaming) ücretlerine indirime gidilmesi çalışmalarının sürdüğünü, İsrail’le bu konudaki uygulamanın yürürlüğe girdiğini yazdı.

Gazete, Rum Hükümeti’nin, Güney Kıbrıs’ı en çok ziyaret eden ülke vatandaşları olarak üçüncü sırada yer alan İsraillilerin Güney Kıbrıs ziyaretleri sırasında cep telefonlarından daha ucuza konuşabilmelerini sağlayan uygulamayı hayata geçirdiğini, Rus vatandaşları için de girişimlerini sürdürdüğünü belirtti.

İsrail vatandaşları için indirimli roaming ücretlerinin birkaç ay önce uygulamaya konduğunu vurgulayan gazete, Rus hükümetinin kendi vatandaşları için de benzer bir uygulama yapılması talebi sonrasında bu yöndeki çalışmaların başladığını aktardı.

Gazete, İngiltere’nin ardından Rus vatandaşlarının Güney Kıbrıs’ı en çok ziyaret eden kişiler olduklarını ve sayılarının yılda 780 bine ulaşabildiğini belirterek Rus hükümetinin roaming ücretlerinde indirim talebinin makul karşılandığını aktardı.

