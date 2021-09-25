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İsrail ve Mısır’la elektrik şebekesi bağlantı projeleri ilerliyor

Güney Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan arasındaki elektrik şebekeleri (EuroAfrica Interconnector) ile Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan arasındaki elektrik şebekelerinin (EuroAsia Interconnector) birleştirilmesini öngören iki projenin ilerlemeyi sürdürdüğü bildirildi.

25 Eylül 2021 Cumartesi 11:15
İsrail ve Mısır’la elektrik şebekesi bağlantı projeleri ilerliyor

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan arasındaki elektrik şebekelerinin birleştirilmesinin öngörüldüğü “EuroAfrika Interconnector” projesi ile Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan arasındaki şebekenin birleştirilmesinin öngörüldüğü “EuroAsia Interconnector” projesinde ilerlemenin devam ettiğini yazdı.
Gazete, Rum Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanı Nataşa Pilidu’nun, Mısırlı mevkidaşı Muhammed Şakir el Markabi’ye 8-14 Ekim tarihleri arasında Güney Kıbrıs ile Mısır arasında elektrik şebekesi bağlantısı konusunda memorandum imzalanması amacıyla Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmesi yönünde gönderdiği davete vereceği yanıtı beklediğini belirtti.

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Gazete ayrıca, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır arasında, Yunanistan’da konuya ilişkin bir üçlü zirvenin gerçekleştirilmesinin de öngörüldüğünü aktardı.
İsrail’le elektrik şebekelerinin birleşmesi projesi olan EuroAsia İnterconnector projesinde ise AB tarafından 7 Eylül tarihinde ihale duyurusunda bulunulduğunu hatırlatan gazete, ihaleye katılacakların 8 haftalık bir zamanları olduğunun da altını çizdi.
 

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Son Güncelleme: 25.09.2021 11:55
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