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İsrail uçağı Larnaka’ya acil iniş yaptı

İsrail Havayolları’na ait bir uçağın, bir yolcunun uçakta bayılması üzerine bu sabah 09.15 sıralarında Larnaka Havalimanı’na acil iniş yaptığı haber verildi.

İsrail uçağı Larnaka’ya acil iniş yaptı

İsrail Havayolları’na ait bir uçağın, bir yolcunun uçakta bayılması üzerine bu sabah 09.15 sıralarında Larnaka Havalimanı’na acil iniş yaptığı haber verildi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 11:03
İsrail uçağı Larnaka’ya acil iniş yaptı

İsrail Havayolları’na ait bir uçağın, bir yolcunun uçakta bayılması üzerine bu sabah 09.15 sıralarında Larnaka Havalimanı’na acil iniş yaptığı haber verildi.

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Rum haber kaynakları, Tel Aviv’den Prag’a gitmekte olan Boeing 737-800 tipi ELY 2521 sefer sayılı uçağın, 63 yaşındaki kadın yolcunun uçakta yarı baygın olduğunun tespit edilmesinin ardından, Larnaka’ya acil iniş yapmasına karar verildiğini belirtti.

Uçağın inişinin ardından kadının ambulansla havalimanından alındığı ve Larnaka Genel Hastanesi’ne götürüldüğü ifade edildi.

Son Güncelleme: 03.02.2020 14:10
Anahtar Kelimeler:
İsrail HavayollarıLarnaka Havalimanı
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