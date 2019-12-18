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İsrail Güney Kıbrıs’a taahhüt verdi iddiası

İsrail’in Türkiye’ye döşenecek boru hattıyla doğalgazın AB’ye taşınması konusunun gündemde olmadığı ve bu konunun Türkiye’yle müzakere edilmediği yönünde Rum Yönetimi’ne taahhüt verdiği iddia edildi.

İsrail Güney Kıbrıs’a taahhüt verdi iddiası

İsrail’in Türkiye’ye döşenecek boru hattıyla doğalgazın AB’ye taşınması konusunun gündemde olmadığı ve bu konunun Türkiye’yle müzakere edilmediği yönünde Rum Yönetimi’ne taahhüt verdiği iddia edildi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 09:23
İsrail Güney Kıbrıs’a taahhüt verdi iddiası

Fileleftheros gazetesi: “Erdoğan’ın Gazını Kesiyor – İsrail Lefkoşa’ya Türkiye’ye Boru Hattını Görüşmediği Taahhüdünü Verdi – Boru Hattı Gündemde Yok” başlıkları altında verdiği haberinde, İsrail doğalgazının Türkiye üzerinden döşenecek boru hattıyla AB’ye götürülmesi konusunun İsrail’in gündeminde olmadığını, İsrail’in dün bu yönde Rum yetkililere taahhüt verdiğini iddia etti.
Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün İsrailli yetkililerle uzun telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini ve konuyu ayrıntılarıyla ele aldıklarını belirtirken telefon konuşmasından çıkan sonuçları ise özetle şu şekilde sıraladı.
“- Türkiye İsrail maslahatgüzarına, Türkiye-Libya anlaşması konusundaki görüşünden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
- Eastmed boru hattı projesinin gerçekleşebilmesi için Türkiye’nin onayının gerektiği maslahatgüzara iletildi. Eastmed’in şu anki haliyle gerçekleştirilemeyecek olması sebebiyle İsrail’e, doğalgazın Türkiye üzerinden döşenecek boru hattıyla AB’ye götürülmesi önerisi yapıldı.
- İsrailli yetkililer, bunun tartışmaya açık olmadığı ve Eastmed projesine bağlı bulunmayı sürdürdükleri konusunda Rum yetkililere taahhüt verdiler.”
Gazete haberinin devamında, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Rum Sözcü Kiriakos Kusios’un dün “madalyonun iki yüzünü” yansıtacak açıklamalarda bulunduklarını belirtti.
Habere göre Hristodulidis dün bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye’nin İsrail’le Eastmed boru hattı konusunu görüştüğü yönünde iddiaların “yalan haber olduğunu” iddia etti.

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Bu konuyu İsrail Dışişleri bakanlığıyla yaklaşık bir saat görüştüğünü, iki ülke arasındaki sorunlardan ötürü İsrail’in Türkiye’de büyükelçisinin bulunmadığını, maslahatgüzarının bulunduğunu vurgulayan Hristodulidis, Türk diplomatların İsrail maslahatgüzarıyla yaptıkları görüşmede, Türkiye-Libya anlaşması konusunda İsrail’in tutumundan şikayet ederek Eastmed’in Türkiye’den geçmesi gerektiğini söylediklerini, İsrail maslahatgüzarının ise, kamuoyunda yer aldığı şekilde yanıt verdiğini öne sürdü.
Gazete, konuya ilişkin bir diğer açıklamanın ise Sözcü Kusios’dan geldiğini, Kusios’un İsrail aracılığıyla Türkiye’yle temasta bulunmaktan bahsettiğini yazdı.
Habere göre, bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Kusios, Türkiye’nin İsrail’le köprü kurmaya çalıştığı yönündeki iddialardan endişe duyup duymadıkları şeklindeki bir soruya şu yanıtı verdi:
“Bir şeyi netleştirmek isterim. Uzlaşmanın bir yolunu bulabilmek adına Türkiye’yle görüşebilme imkanını bulabilsek çok mutlu olurduk. Ne yazık ki Türkiye bizi tanımıyor ve tanımaya da niyeti yok. Bunun başarılması ancak üçüncü ülkeler ve bizim ikili veya üçlü ilişkilerimiz sayesinde olabilir. Türkiye’nin, örneğin İsrail gibi diğer ülkelerle yakınlaşması bizi endişelendirmez. Tam aksine, İsrail aracılığıyla Türkiye’yle diyalog kurabileceğimizi görüyoruz”.

“ENERGEAN” ŞİRKETİ RUM SİYASİ PARTİLERİYLE GÖRÜŞECEK
Gazete bir diğer haberinde ise, “Energean” şirketinin, Güney Kıbrıs’a doğalgaz getirilmesi konusunda bilgi aktarmak amacıyla Rum siyasi partileriyle görüşme yapma talebinde bulunduğunu yazdı.
Habere göre şirket, Rum meclisinde sandalyesi bulunan siyasi partilere mektup göndererek bilgilendirme amacıyla görüşme talebinde bulundu.
Gazete, şirketin, İsrail’in “Kariş” yatağından çıkacak doğalgazı, 2021 yılında faaliyete girecek olan ve Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’ine çok yakın olan doğalgaz boru hattıyla Güney Kıbrıs’a getirmeyi öngördüğünü vurguladı.
 

Son Güncelleme: 18.12.2019 12:50
Anahtar Kelimeler:
İsrail Güney Kıbrıs Taahhüt
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