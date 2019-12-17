İsrail gemisinin Meb’den uzaklaştırılması konusu

Türk savaş gemilerinin geçtiğimiz ay Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde deniz dibi araştırması gerçekleştiren bir İsrail gemisine müdahale etmesine ilişkin haberler Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi “Her Yöne Vuruyor – Ankara’dan Bölgedeki Diğer Ülkeleri De Müdahil Etme Yönünde Planlı Çaba” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye’nin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın yanı sıra başka ülkeleri de müdahil ederek Doğu Akdeniz’de kriz yaratmaya çalıştığı iddiasında bulundu.

Türkiye’nin Libya’yla imzaladığı anlaşmanın hedefinin Doğu Akdeniz’den çıkarılması muhtemel doğalgazı Avrupa’ya götürmeyi hedefleyen EastMed projesinin engellenmesi olduğunun açıkça görüldüğünü öne süren gazete, EastMed projesi için Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde araştırma yapan İsrail gemisine Türk savaş gemilerinin engel olmasını ise bu duruma kanıt olarak gösterdi.

Gazete, Türkiye’nin İsrail’deki siyasi boşluğu fırsat bilerek bu şekilde davrandığı iddiasında bulunurken, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, Türkiye’nin EastMed projesi konusunda İsrail’e ilettiği her görüşün İsrail tarafından kendilerine aktarıldığını iddia ederek, İsrail’in Türkiye – Libya anlaşması konusunda da girişimler gerçekleştirdiğini savundu.

Türkiye’nin hedefinin bölgenin yapısını değiştirmek olduğunu öne süren Hristodulidis, bunun en iyi örneğinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sevr Anlaşmasına ilişkin sözleri olduğunu iddia etti.

ANGELİDİS: ÜÇ FARKLI OLAY VAR

Öte yandan Rum Savunma Bakanı Savvas Angeldis de dün bir açıklamada daha bulundu ve Türkiye’nin bölgede gerginliği tırmandırmayı hedeflediği iddiasını yineledi.

Politis gazetesine açıklamada bulunan Angelidis, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde farklı zamanlarda ve şekillerde gerçekleşen üç olayın birbirleriyle ilişkilendirilerek yalan haberler yapıldığı iddiasında bulunarak, basını dikkatli olmaya çağırdı.

Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yaşanan ilk olayın, İsrail araştırma gemisinin Türk gemileri tarafından rahatsız edilmesi şeklinde olduğunu, Türk gemilerinin sadece telsizle İsrail gemisiyle temas kurarak bölgeden ayrılmasını talep ettiklerini ve sıcak bir olay yaşanmadığını öne süren Angelidis, ikinci olayın ise İngiliz savaş uçaklarının bölgedeki bir tatbikata katılmalarıyla ilişkili olduğunu savundu.

Angelidis, İngiliz uçaklarının, Güney Kıbrıs’tan aldıkları izinle bölgedeki bir tatbikata katıldıklarını ancak bu olayın, İsrail uçaklarının Yavuz gemisinin üstünden uçuş gerçekleştirdikleri şeklinde çarpıtılmış haber olarak verildiğini iddia etti.

Angelidis, üçüncü bir haberin ise tamamen yalan olduğunu, İsrail’in Türkiye’ye yanıt olarak, savaş gemileri eşliğinde bir araştırma gemisi gönderdiğinin tamamen gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberinde, İsrail’in Türkiye’yle anlaşmazlık yaşamak istemediğini iddia etti ve bu konuda İsrail basınında yer alan bazı haberleri okuyucusuna aktardı.