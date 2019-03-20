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İsrail Büyükelçisi üçlü zirveden söz etti

İsrail Büyükelçisi üçlü zirveden söz etti

20 Mart 2019 Çarşamba 10:08
İsrail Büyükelçisi üçlü zirveden söz etti

Lefkoşa, 20 Mart 19 : İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Shmuel Revel, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in katılımıyla, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında 6’ıncısı yapılacak olan zirve toplantısına iştirakinin, bu ülkeler arasındaki artan işbirliği ve üçlü çerçeveye ilişkin güçlü bir destek belirtisi teşkil ettiğini söyledi.

Alithia gazetesine göre, bugün Kudüs’te yapılacak olan zirve öncesinde, Rum Haber Ajansı KİPE’ye konuşan Revel, İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilere ve Yunanistan’la olan üçlü işbirliğine değinerek, ülkesinin bu işbirliğinin daha fazla kurumsallaşmasını umduğuna işaret etti.

Ülkesinin, Lefkoşa Rum kesiminin sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki egemenlik haklarına olan desteğini de yineleyen Revel, bir önceki toplantılarda, üç ülkenin de, Doğu Akdeniz ve Ege’de, istikrarla ilgili endişeye ve uluslararası hukukun ihlaline yol açabilecek veya iyi komşuluk ilişkileriyle ters düşebilecek her türlü faaliyete karşı olduklarını ifade ettiklerini anımsattı.

Revel, geçmişte de söyledikleri gibi, İsrail’in “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’i içerisindeki egemenlik haklarını icra etme konusundaki hakkına net bir şekilde saygı duyduklarını” belirterek, İsrail ile Rum kesimi arasında 2010 yılında imzalanan MEB sınırlarını belirleme anlaşmasını anımsattı.

EastMed doğal gaz boru hattı konusunda ise Revel, bunun, Avrupa’nın enerji arzının farklılaşmasına ve enerji güvenliğine katkıda bulunabilecek önemli bir vizyon ve stratejik bir tercih olduğunu sözlerine ekledi.

            

Son Güncelleme: 20.03.2019 13:30
Anahtar Kelimeler:
Shmuel Revel
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