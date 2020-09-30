İspanya Dışişleri Bakanı Güney’de… Hristodulidis İle Görüştü

ARANCHA GONZALES LAYA İSPANYA’NIN DOĞU AKDENİZ’DEKİ GERİLİMDE GÜNEY KIBRIS’I DESTEKLEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Lefkoşa, 30 Eylül 20 (.): İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzales Laya, Türkiye ile Doğu Akdeniz’de yaşanmakta olan gerilimde, ülkesinin Rum Yönetimini desteklediğini belirtti. Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis de, bu desteğin pratiğe dökülmesini beklediklerini söyledi.

Rum radyosuna göre Laya bu sabah Rum dengi Hristodulidis’le önce baş başa, daha sonra da heyetler arası görüşmeye katıldı. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Laya ve Hristodulidis ortak basın toplantısı düzenledi.

Arancha Gonzales Laya, “Kıbrıs’ta bulunuyor olmam, size ve sabah Başkan’a da söylediğim gibi tek yanlı eylemlerle çözülemeyeceğine inandığımız Doğu Akdeniz bölgesindeki Türkiye ile gerilimlere karşı Kıbrıs’a dayanışma ve destek mesajımızı vermek içindir” dedi.

Doğu Akdeniz bölgesindeki sorunlara tek yanlı bir çözüm olduğuna inanmadıklarını, bu nedenle de sürekli bir çözüme yardımcı olmadığına inandıkları tek yanlı eylemleri reddettiklerini söyleyen Laya “Sürekli çözüm için tek yol müzakerelerdir, diyalogdur. İspanya’nın Türkiye ve Yunanistan arasında desteklediği de diyalogdur, Kıbrıs ile Türkiye arasında desteklediği de diyalogdur” dedi.

Rum Dışişleri Bakanı ise “Avrupa Birliği’nden ve ortaklarımızın desteklerini pratiğe dökmesini dört gözle bekliyoruz” dedi.

İspanyol Bakan sabah saatlerinde ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e nezaket ziyaretinde bulundu.

(ŞA/HA)