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İspanya Dışişleri Bakanı Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulundu

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzales Laya’nın dün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temaslar Rum basınında da yer aldı.

01 Ekim 2020 Perşembe 11:06
İspanya Dışişleri Bakanı Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulundu
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İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzales Laya’nın dün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temaslar Rum basınında da yer aldı.

Alithia gazetesi, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzales Laya’nın dün Rum Yönetimi Başkanı ve Rum mevkidaşı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldiğini yazdı.

Gazete Laya ve Hristodulidis’in görüşme sonrasında ortak açıklama yaptığını da belirtti.

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Habere göre Laya, ülkesinin; Doğu Akdeniz’de, Türkiye ile yaşanan gerginlikte, Güney Kıbrıs’a verdiği desteği dile getirdi.

Laya, İspanya’nın tek taraflı faaliyetleri ret ettiğini, sürekli bir çözüme ilişkin tek yolun diyalog ve müzakereler olduğunu düşündüğünü söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına yönelik destek belirten Laya “Maraş’a ilişkin uluslararası hukukun net olduğunu” da ifade etti.

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Son Güncelleme: 01.10.2020 14:36
Anahtar Kelimeler:
İspanya Dışişleri Bakanı
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