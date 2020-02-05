Işid’li Olduklarından Şüphelenilen Kardeşler Güney’de Tutuklu

BİR YILDIR TUTUKLU BULUNAN KARDEŞLERDEN BİRİ HAKKINDAKİ GİZLİ BELGELERİN AÇIKLANMASINI TALEP ETTİ, REDDEDİLDİ

Lefkoşa, 5 Şubat 20 (.): Rum tarafından siyasi sığınma başvurusunda bulunan iki kardeşin, “IŞİD üyesi oldukları” şüphesi ve “devletin güvenliği” gerekçesiyle geçen Şubat ayından beridir tutuklu bulunduğu haber verildi.

Alithia’nın haberine göre, iki kardeşin, IŞİD üyesi terörist olduklarından şüphelenildiği için bir yıldır tutuklu bulunduğu, Rum Yüksek Mahkemesi’nin, kardeşlerden birinin, tutukluluğunun yasal olup olmadığının incelenmesi maksadıyla Habeas Corpus emri verilmesi için Rum devlet birimlerinin elindeki gizli bilgilerin açıklanması talebini reddetmesiyle ortaya çıktı.

Kardeşlerden birisi, Habeas Corpus başvurusunun haklı olup olmadığının incelenebilmesi için Yüksek Mahkeme’den Rum polisinin, istihbarat teşkilatının ve diğer birimlerin elinde bulunan hakkındaki belgelerin açıklanması talep etti. Aynı kişi, aynı bilgileri, uluslararası koruma talebini reddeden Rum İdare Mahkemesi ve Uluslararası Koruma İdare Mahkemesi’nden de talep etmişti.

Davacının mahkemeye sunduğu belgeler haricinde, Rum makamlarının elinde bulunan (davacı hakkındaki) herhangi bir belgenin açıklanmasını “gizli ya da gizliliği derecelendirilmiş, ayrıcalıklı” oldukları gerekçesiyle istemediğine işaret eden gazete, davacının, “ulusal güvenlik” gerekçesiyle tutuklu bulunduğunu ve mahkemenin bu nedenle davacının durumunu inceleyemediğini belirtti.



Gazete, savcılığın, “gizli ve ulusal güvenlik gerekçesiyle açıklanmaması gereken” belgeleri mahkemeye sunduğunu, mahkemenin bu belgeleri incelediğini ve “ulusal güvenlik” sebebiyle Rum yönetimini haklı bularak başvuru sahibinin talebini reddettiğini yazdı.EUROPOL İCRA DİREKTÖRÜ “TERÖRLE MÜCADELEMİZDE KİLİT”Aynı gazete, Europol İcra Direktörü Catherine De Bolle’nin Rum Adalet Bakanı Yorgos Savvidis ve İçişleri Bakanı Nikos Nuris ile görüştüğünü, ardından yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ı “terörle mücadelede kilit ortak” diye nitelediğini haber verdi.Gazeteye göre, görüşmeyle ilgili açıklamada, De Bolle ile Güney Kıbrıs’ın iç güvenliğiyle ilgili konuları ve bunların AB’nin iç güvenliğine etkilerinin ele alındığı belirtildi. Savvidis Del Bolle ile Europol ile Güney Kıbrıs arasındaki işbirliği, Rum yönetiminin ülke güvenliğiyle ilgili olanaklarını güçlendirme, asimetrik suçla, siber suçlarla ve düzensiz göçle mücadele çabalarını görüştüklerini anlattı.Politis ise Rum muhataplarından, artan düzensiz göçmen/mülteciler kaynaklı kaygıları dinleyen De Bolle’ün, muhataplarının, hali hazırda Rum tarafında faaliyet göstermekte olan Eorupol Guest Officers’lerin sayısının artırılması talebine sıcak baktığını haber verdi.(ŞA/FEZ)

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