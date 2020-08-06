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ISAI yatağı için yapılan görüşmeler ilerliyor

Güney Kıbrıs ile İsrail arasında, “Afrodit” yatağına komşu olan “İsai” yatağı için yapılan görüşmelerin ilerlediği bildirildi.

06 Ağustos 2020 Perşembe 11:59
ISAI yatağı için yapılan görüşmeler ilerliyor
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Alithia gazetesi, Rum Enerji Bakanı Natasa Pilidu’nun, İsrailli mevkidaşı Yuval Steinitz ile dün ilk kez telekonferans görüşmesi yaptığını ve açıklamasında, konuyla ilgili temasların ilerlediğini; haftaya da iki bakanlığın genel müdürlükleri arasında görüşme yapılacağını söylediğini yazdı.
Habere göre Pilidu, şu anda yalnızca “Afrodit” yatağıyla ilgili özel anlaşmanın görüşüldüğünü ve bu yatağın ait olduğu 12’inci parselin bütünüyle ilgili herhangi bir anlaşmanın söz konusu olmadığını kaydetti.
Pilidu, Güney Kıbrıs’ın detaylı önerileri ile şirketlerle yapmış olduğu anlaşmaların ayrıntılarını sunmasının ardından İsrail’in bu bilgiler üzerinde çalışmaya başladığını ve bu konuda ilerleme sağlanmasına ilgi gösterdiğini belirterek, herhangi bir gelişme olması halinde İsrail’de Eylül ayında toplantı yapılabileceğine işaret etti.

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İsrail’in, Eurasia Interconnector projesinde ilerleme kaydedilmesiyle ilgilendiğini de belirten Pilidu, Rum tarafı açısından projenin ilerlediğini ve gerekli tüm izinlerin sağlandığını söyledi.
Habere göre Pilidu, Steinitz ile Doğu Akdeniz Doğalgaz Forumu’na dair konuları da ele aldıklarını belirterek, Mısır, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Ürdün ve Filistin’in oluşturduğu forumun, uluslararası örgüte dönüştürülmesini görüştüklerini belirtti.

 

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Son Güncelleme: 06.08.2020 12:12
Anahtar Kelimeler:
ISAI Yatağı
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