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İpotekli malların satışı yasası Rum Meclisi'nde onaylandı

Güney Kıbrıs’ta yaşanan ekonomik kriz ve sonrasında kredi borçlarını ödeyemeyen şahısların ipotekli ev ve diğer taşınmazlarının bankalar tarafından satışına izin veren yasa tasarısı dün Rum Meclisi’nde onaylandı.

İpotekli malların satışı yasası Rum Meclisi'nde onaylandı

Güney Kıbrıs’ta yaşanan ekonomik kriz ve sonrasında kredi borçlarını ödeyemeyen şahısların ipotekli ev ve diğer taşınmazlarının bankalar tarafından satışına izin veren yasa tasarısı dün Rum Meclisi’nde onaylandı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 07:19
İpotekli malların satışı yasası Rum Meclisi'nde onaylandı

Güney Kıbrıs’ta yaşanan ekonomik kriz ve sonrasında kredi borçlarını ödeyemeyen şahısların ipotekli ev ve diğer taşınmazlarının bankalar tarafından satışına izin veren yasa tasarısı dün Rum Meclisi’nde onaylandı.
Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bankaların, ipotekli malların satışını yapabilmelerine ilişkin yasa tasarısının, önceki yasanın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından meclise iade edilmesinin ardından, yeniden düzenlenerek onaylandığını yazdılar.
Gazete, yeni yasa tasarısında, ipotekli malların sahiplerine, ilk yasa tasarısında yer almayan, bankaların mevzuata aykırı davranarak satış gerçekleştirme yoluna gitmeleri durumunda yargıya başvurabilme imkanının verildiğini yazdı.

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Haberde, yasa tasarısının mecliste görüşüldüğü sırada bir grup ipotekli mal sahibinin meclis önünde, Anastasiadis’in yasanın iadesinin kabul edilmesi ve yasa içeriğinin yeniden düzenlenmesi yönünde protesto gösterisi gerçekleştirdikleri de yer aldı.
 
 

Son Güncelleme: 03.08.2019 11:04
Anahtar Kelimeler:
Ipotekli Malların Satışı
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