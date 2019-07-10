banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97177
ALTIN
257.780
DOLAR
5.7487
STERLİN
7.1638
EURO
6.4528
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nden K.K.T.C’de bir ilk daha
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ’NDEN K.K.T.C’DE BİR...
Araçta ölü bulunan kişinin ölüm sebebi ve kimliği açıklandı!
Son Dakika
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
4 yaşındaki çocuk boğulma tehliesi geçirdi
4 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULMA TEHLİESİ...
Mahkumu kendi evinde saklamış
KENDİ EVİNDE SAKLADI
banner306

Interpol Genel Sekreteri Güney Kıbrıs’ta

Lefkoşa, 10 Temmuz 19 : Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock’un Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Interpol Genel Sekreteri Güney Kıbrıs’ta

Lefkoşa, 10 Temmuz 19 : Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock’un Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:16
Interpol Genel Sekreteri Güney Kıbrıs’ta

Lefkoşa, 10 Temmuz 19 : Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock’un Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.
Alithia gazetesi Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock’un ilk kez Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini yazdı.
Habere göre Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis ile bir araya gelerek ortak ilgi alanlarına giren konuları ele aldı.

banner317
Stock, ülkenin küçük olmasına karşın, polis tarafından ortaya konulan profesyonellik ve organizasyon ile ülkenin jeopolitik konumunun, ülkeyi, Interpol’ün değerli ortağı haline getirdiğini ifade etti. 
Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis ise Interpol’ün sunduğu katkı ve yardımlardan dolayı Stock’a teşekkürlerini sundu.
(FK/HA)  
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs İle Yunanistan Arasında Deniz Bağlantısı
Güney Kıbrıs İle Yunanistan Arasında Deniz Bağlantısı
“ab’nin Türkiye’ye Karşı Önlemler Listesi” Rum Basınında
“ab’nin Türkiye’ye Karşı Önlemler Listesi” Rum Basınında
Unhcr’nin Siyasi Sığınma Konusundaki Uyarıları
Unhcr’nin Siyasi Sığınma Konusundaki Uyarıları
Miçotakis ilk ziyaretini Güney Kıbrıs’a gerçekleştirecek
Miçotakis ilk ziyaretini Güney Kıbrıs’a gerçekleştirecek
Yavuz’un Karpaz açıklarına gelmesine tepki..
Yavuz’un Karpaz açıklarına gelmesine tepki..
Polonya’dan Türkiye’ye Kayıplar Konusunda Baskı Yapması Talebi
Polonya’dan Türkiye’ye Kayıplar Konusunda Baskı Yapması Talebi
Güneyde sarı ve kırmızı alarm
Güneyde sarı ve kırmızı alarm
“direniş Otobüsü” Baf’a Geri Döndü
“direniş Otobüsü” Baf’a Geri Döndü
Refaktçisi Olmayan Mülteci Çocuk Sayısı 360
Refaktçisi Olmayan Mülteci Çocuk Sayısı 360
Prodromu’dan Akel’e Yanıt
Prodromu’dan Akel’e Yanıt

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim