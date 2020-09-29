İnsan Hakları İzleme Örgütü: Güney Kıbrıs’ta, Düzensiz Göçmenlere Kötü Muamele Yapılıyor

Lefkoşa, 29 Eylül 20 (.): Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yetkililerinin, ay başında Lübnan'dan GKRY'ye teknelerle gelen 200 düzensiz göçmen ve mülteciyi geri ittiği, onların sığınma taleplerini şiddet ve zor kullanarak görmezden geldiği bildirildi.

Associated Press (AP) ajansının haberine göre İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), GKRY'nin ay başında Lübnan'dan teknelerle gelen 200 mülteciye kötü muamelede bulunduğunu duyurdu.

HRW, GKRY deniz polislerinin bazı düzeniz göçmenleri dövdüğünü ve tehdit ettiğini belirtti. Rum sahil güvenlik gemilerinin göçmen tekneleri etrafında yüksek hızla dönerek tekneleri batırmaya çalıştığı ve en az bir tekneyi yiyeceksiz ve yakıtsız terk ettiği kaydedildi.

HRW, söz konusu kötü muamele uygulamalarına 29 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde Lübnan'ın Trablus kentinden 7 tekneyle yola çıkarak Avrupa Birliği (AB) üyesi GKRY'ye ulaşmaya çalışan 15 Lübnan ve Suriye uyruklu göçmenle yapılan görüşmeler sonucu ulaşıldığını bildirdi.

Lübnan'a dönen 2 teknedeki tanıklar ve mağdurlar, GKRY deniz polislerinin geri dönmeye direnenleri kelepçelediğini ve dövdüğünü ifade etti.

HRW, GKRY yargı makamlarına iddialarla ilgili soruşturma ve herhangi bir suç işlediği tespit edilenler hakkında da dava açma çağrısında bulundu.

HRW yetkilisi Bill Frelick, tekneyle Lübnan'dan kaçarak kendi ve çocuklarının hayatlarını riske atan insanların bunu çaresizlikten yaptığını dile getirerek, onların uluslararası koruma taleplerinin dikkate alınması haklarının olduğunu hatırlattı.

(AA/FEZ)

