İngiltere’den yolcu beraberi 2 kilo 300 gram marihuana

Politis’in haberine göre 75 yaşındaki İngiltereli Rum, uyuşturucu ile ilgisi olmadığını söylerken polis bu kişinin uyuşturucu kuryesi mi, taciri mi olduğunu aydınlatmaya çalışıyor.

Narkotik Şube Müdürü Katsunotos söz konusu kişinin uyuşturucuyu Rum tarafında satmak için götürmüş olabileceği ihtimali üzerinde de durduklarını söyledi.

