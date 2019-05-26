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İngiltere’den Türkiye’ye “üçlü savunma kalkanı”

İngiltere’den Türkiye’ye “üçlü savunma kalkanı”

26 Mayıs 2019 Pazar 09:55
İngiltere’den Türkiye’ye “üçlü savunma kalkanı”

AB ÜYESİ ÇOĞU ÜLKE, TEDBİR ALINMASI YÖNÜNDEKİ TARTIŞMALAR KONUSUNDA İSTEKSİZ

İngiltere’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki faaliyetleri nedeniyle Türkiye’nin herhangi bir siyasi ve mali yaptırıma maruz kalmaması için “üçlü savunma kalkanı” oluşturduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, edindiği bilgilere dayanarak, Londra’nın AB’deki önemli çevrelerle yaptığı görüşmelerde, sözde “MEB”i ikiye böldüğünü ve Türkiye’nin “şaibeli bölgelerde” yaptığı faaliyetleri kanunsuz olarak nitelendirmediğini yazdı.

Gazete, “şaibeli” addedilen bölgelerin, Rum Yönetimi ile Türkiye arasındaki deniz yetki alanlarının belirlenmesi gereken bölgeler olduğunu ancak Türkiye’nin, “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni tanımıyor olması nedeniyle bu konuyu görüşmeye yanaşmadığını kaydetti.

Aynı bilgilere göre, İngiltere’nin tezlerinin, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın birkaç gün önce yabancı diplomatları bilgilendirmede dağıttığı haritalarda bulunan bilgilerle “rastgele” bağdaşmakta olduğunu belirten gazete, bu tezlerin, Rum Yönetimi’nin Türkiye aleyhinde alınmasını istediği tedbirleri bertaraf ettiğini yazdı.

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İngiltere’nin, sırf deniz yetki alanındaki “şaibeli bölge” üzerinde anlaşma yapmayı reddediyor diye, AB’ye aday statüsünde olan bir ülkeye yaptırım uygulanamayacağı görüşünde olduğunu yazan gazete, “esaslı bir eylemde” bulunulmadığı sürece, herhangi bir tedbir alınması konusunun tartışılmasına da karşı çıktığını kaydetti.

İngiltere’nin, AB’dan ayrılma aşamasında olmasına rağmen bazı kararları önemli ölçüde etkilediğini belirten gazete, AB üyesi çoğu ülkenin, tedbir alınması yönündeki tartışmalar konusunda isteksiz olduğunu yazdı.

Her şeyin, Türkiye’nin sözde “MEB” içerisinde ilan ettiği faaliyetlerini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine bağlı olduğunu yazan gazete, AB’nin bu faaliyetlere “en uygun yanıtı”, Güney Kıbrıs ile tam işbirliği içerisinde 20-21 Haziran’da yapılacak zirve toplantısında vermesinin beklendiğini kaydetti.

ANASTASİADİS’İN TUSK İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Bu arada, gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in salı günü Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile görüşmesinin beklendiğini yazdı.

Haberde, görüşmenin odağında “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarının ihlal edilmesinin” bulunacağı belirtildi.

Son Güncelleme: 26.05.2019 14:00
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