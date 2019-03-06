İngiltere’den Türkiye’ye Çifte Mesaj

İngiltere’nin Türkiye’ye, Kıbrıs sorunu müzakereleriyle ilgili çifte mesaj gönderdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “İngiltere de İstemiyor” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Londra’da gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde, İngiltere’nin verdiği ilk mesajın, Kıbrıs sorununun çözümünün ardından, adadaki garantör güç olmaya devam etmeyi istemediği olduğunu yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in dün, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştüğünü ve May’in, taraflar arzu etmediği sürece, İngiltere’nin garantör güç olmaya devam etmek istemediğini söylediğini kaydetti.

May’in bu yönde görüş belirtmesinin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı Geçici Özel Danışman Jane Holl Lute’un referans şartlarının belirlenmesi için çaba gösterdiği bir döneme denk gelmesinin önem taşıdığına dikkati çeken gazete, Hristodulidis’in İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile dünkü görüşmesinde de aynı mesajın verildiğini yazdı.

Gazete, İngiltere’nin bir diğer mesajının ise, Türk tarafının Kıbrıs sorunundaki çabanın ilerlemesinden önce çözülmesi gerektiğini belirttiği konulardan biri olan Brexit’in, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlamasını engellemediği olduğunu belirtti.

Habere göre Anastasiadis, May ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, May’in, İngiltere’nin Kıbrıs sorunundaki daimi tezlerini bir kez daha dile getirerek, Kıbrıs sorununa BM ve AB kararlarına dayalı bir çözüm bulunmasını arzuladığını; en önemlisi de Kıbrıs sorununun çözümünün ardından, garantör güç olmaya devam etmek istemediğini söylediğini kaydetti.

Gazete, Hristodulidis-Hunt görüşmesinin, Anastasiadis-May görüşmesinin öncesinde, ön hazırlık maksatlı yapıldığını belirterek, Hristodulidis’in Hunt’tan, İngiltere’nin Güvenlik ve Garantiler konusundaki tezlerini teyit etmesini talep ettiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Hunt ile görüşmesinde, Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesinde, üçüncü ülkelerin müdahale hakkı ve yabancı askerlerin bulunamayacağını net bir şekilde dile getirdi. Görüşmede ayrıca, BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) adadaki misyonuyla ilgili konular da ele alındı.

Gazete, Hunt’ın Hristodulidis ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hristodulidis’e Brexit’in ardından Güney Kıbrıs’taki İngiliz vatandaşlarının korunacağına dair taahhüt vermesi nedeniyle teşekkürlerini sunduğunu yazdı.

Haberde, Hristodulidis-Hunt görüşmesinde İngiltere’nin Avrupa Bakanı Sir Alan Duncan’ın da yer aldığı ifade edildi.

ANASTASİADİS PRENS CHARLES VE PRENS WILLIAM İLE GÖRÜŞTÜ

Gazete, Anastasiadis’in İngiltere temasları çerçevesinde Galler Prensi Charles ve Cambridge Dükü Prens William’la da görüştüğünü yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Buckingham Sarayı’nda İngiltere’de yaşayan Kıbrıslılar için ilk defa düzenlenen resepsiyonda görüştüğü Prens Charles ve Prens William’a, Güney Kıbrıs’ın Commonwealth içerisindeki aktif rolüne devam edeceğini söyleyerek, Kıbrıs sorunundaki son duruma dair bilgi verdi.

Haber, Alithia gazetesinde de “Londra Garantör Güç Olmak İstemediğini Tekrarladı” başlığıyla aktarıldı.



