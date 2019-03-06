Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104437
ALTIN
223.246
DOLAR
5.3837
STERLİN
7.0778
EURO
6.0868
Akıncı niye susuyor?
AKINCI NİYE SUSUYOR?
Girnedeki çeteye operasyon
GİRNEDEKİ ÇETEYE OPERASYON
Hamile eşini dövdü
HAMİLE EŞİNİ DÖVDÜ
72 yaşındaki kadına tecavüz
72 YAŞINDAKİ KADINA TECAVÜZ
banner282
Flaş Haber
Akıncı niye susuyor?
Kapat

İngiltere’den Türkiye’ye Çifte Mesaj

İngiltere’den Türkiye’ye Çifte Mesaj

06 Mart 2019 Çarşamba 08:27
İngiltere’den Türkiye’ye Çifte Mesaj

İngiltere’nin Türkiye’ye, Kıbrıs sorunu müzakereleriyle ilgili çifte mesaj gönderdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “İngiltere de İstemiyor” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Londra’da gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde, İngiltere’nin verdiği ilk mesajın, Kıbrıs sorununun çözümünün ardından, adadaki garantör güç olmaya devam etmeyi istemediği olduğunu yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in dün, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştüğünü ve May’in, taraflar arzu etmediği sürece, İngiltere’nin garantör güç olmaya devam etmek istemediğini söylediğini kaydetti.
May’in bu yönde görüş belirtmesinin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı Geçici Özel Danışman Jane Holl Lute’un referans şartlarının belirlenmesi için çaba gösterdiği bir döneme denk gelmesinin önem taşıdığına dikkati çeken gazete, Hristodulidis’in İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile dünkü görüşmesinde de aynı mesajın verildiğini yazdı.

Gazete, İngiltere’nin bir diğer mesajının ise, Türk tarafının Kıbrıs sorunundaki çabanın ilerlemesinden önce çözülmesi gerektiğini belirttiği konulardan biri olan Brexit’in, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlamasını engellemediği olduğunu belirtti.

Habere göre Anastasiadis, May ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, May’in, İngiltere’nin Kıbrıs sorunundaki daimi tezlerini bir kez daha dile getirerek, Kıbrıs sorununa BM ve AB kararlarına dayalı bir çözüm bulunmasını arzuladığını; en önemlisi de Kıbrıs sorununun çözümünün ardından, garantör güç olmaya devam etmek istemediğini söylediğini kaydetti.

Gazete, Hristodulidis-Hunt görüşmesinin, Anastasiadis-May görüşmesinin öncesinde, ön hazırlık maksatlı yapıldığını belirterek, Hristodulidis’in Hunt’tan, İngiltere’nin Güvenlik ve Garantiler konusundaki tezlerini teyit etmesini talep ettiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Hunt ile görüşmesinde, Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesinde, üçüncü ülkelerin müdahale hakkı ve yabancı askerlerin bulunamayacağını net bir şekilde dile getirdi. Görüşmede ayrıca, BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) adadaki misyonuyla ilgili konular da ele alındı.

Gazete, Hunt’ın Hristodulidis ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hristodulidis’e Brexit’in ardından Güney Kıbrıs’taki İngiliz vatandaşlarının korunacağına dair taahhüt vermesi nedeniyle teşekkürlerini sunduğunu yazdı.

Haberde, Hristodulidis-Hunt görüşmesinde İngiltere’nin Avrupa Bakanı Sir Alan Duncan’ın da yer aldığı ifade edildi.

ANASTASİADİS PRENS CHARLES VE PRENS WILLIAM İLE GÖRÜŞTÜ

Gazete, Anastasiadis’in İngiltere temasları çerçevesinde Galler Prensi Charles ve Cambridge Dükü Prens William’la da görüştüğünü yazdı.
Habere göre Anastasiadis, Buckingham Sarayı’nda İngiltere’de yaşayan Kıbrıslılar için ilk defa düzenlenen resepsiyonda görüştüğü Prens Charles ve Prens William’a, Güney Kıbrıs’ın Commonwealth içerisindeki aktif rolüne devam edeceğini söyleyerek, Kıbrıs sorunundaki son duruma dair bilgi verdi.
Haber, Alithia gazetesinde de “Londra Garantör Güç Olmak İstemediğini Tekrarladı” başlığıyla aktarıldı.

 

Son Güncelleme: 06.03.2019 11:36
Anahtar Kelimeler:
Ingiltere Türkiye Mesaj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs Avrupa Parlamentosu Seçimine 49 Adayla Giriyor
Güney Kıbrıs Avrupa Parlamentosu Seçimine 49 Adayla Giriyor
Türkiye’nin Faaliyetleri Bm’ye Şikayet Edildi
Türkiye’nin Faaliyetleri Bm’ye Şikayet Edildi
El bombası ve uyuşturucu madde ele geçirildi
El bombası ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Güney’de tv kanallarının izlenme oranları
Güney’de tv kanallarının izlenme oranları
Rum kolluk güçlerinin elektroşok cihazı kullanması gündemde
Rum kolluk güçlerinin elektroşok cihazı kullanması gündemde
Anastasiadis’in hellimle ilgili mektubuna Avrupa Komisyonu’ndan hala yanıt yok
Anastasiadis’in hellimle ilgili mektubuna Avrupa Komisyonu’ndan hala yanıt yok
Petridis’ten Rum mallarının kullanım kaybıyla ilgili açıklama
Petridis’ten Rum mallarının kullanım kaybıyla ilgili açıklama
AP seçmen kütüklerine son başvuru tarihi 2 Nisan
AP seçmen kütüklerine son başvuru tarihi 2 Nisan
Anastasiadis’ten Eide’ye sert eleştiri
Anastasiadis’ten Eide’ye sert eleştiri
Almanya Ve Fransa Savunma Bakanları Güney Kıbrıs’a Gidiyor
Almanya Ve Fransa Savunma Bakanları Güney Kıbrıs’a Gidiyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim