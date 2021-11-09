İngiltere’deki Rumlardan kayıplar konusunda mektup

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, mektupta, 781 Kıbrıslı Rum’un kayıp olmaya devam ettiği belirtilirken, bu insani trajedinin, bu kişilerin ailelerine 47 yılı aşkın bir süredir acı çektirdiği ifade edildi.

Mektupta “adanın yüzde 37’sinde devam eden Türk işgali ile Türkiye’nin uluslararası hukuka veya BM kararlarına uymayı reddettiği” iddiaları yanı sıra, “daha açık olması ve Kayıp Şahıslar Komitesi’yle uyumlu olması için Erdoğan hükümetinin teşvik edilmesine” ilişkin bir çağrıya da yer verildi.

