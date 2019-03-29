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İngiltere’deki KKTC turizm reklamları rahatsızlık yarattı

İngiltere’deki KKTC turizm reklamları rahatsızlık yarattı

29 Mart 2019 Cuma 09:59
İngiltere’deki KKTC turizm reklamları rahatsızlık yarattı

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından İngiltere’de başlatılan KKTC turizmini reklam kampanyası İngiltere’de yaşayan Rumların büyük tepkisini çekti, “Birleşik Krallık Ulusal Kıbrıs Federasyonu” isimli örgütün başkanı Hristos Karolis Londra Belediye Başkanlığı’na protesto mektubu gönderdi.
Alihtia’nın, bir bilboard’taki Kuzey Kıbrıs turizm reklamının fotoğrafıyla birlikte yayımladığı haberinde KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı inisiyatifinde yapılan cazip paket turlarla ilgili reklam kampanyasının İngiliz Daily Mail gazetesinde önceki gün tam sayfa yayınlandığına dikkat çekti.
Haberde, Daily Mail’de yer alan KKTC’de tatilin maliyeti, oteller, sahiller, hava ulaşımı başlıkları altında aktarılanlar ve Brexit bağlamında İngiliz Sterlini ile Türk lirası arasındaki kur farkından doğan avantajlarla ilgili bir özete de yer verildi.
Gazete İngiltere’de yaşayan Rumların Daily Mail’in web sayfasında habere olumsuz yorumlar yaptıklarına ve “Birleşik Krallık Ulusal Kıbrıs Federasyonu” isimli örgütün başkanı Hristos Karolis Londra Belediye Başkanlığı’na protesto mektubu gönderdiğine dikkat çekildi.
 

Son Güncelleme: 29.03.2019 13:17
Anahtar Kelimeler:
Ingiltere Kktc Turizm Reklamları
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