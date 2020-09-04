İngiltere’de okuyacak olanlara Rmmo’dan geçici terhis

Rum hükümetinin, 2020 yılında İngiltere’deki üniversitelerde okumaya hak kazanan ve 2020’nin ikinci celbine mensup olan Rum Milli Muhafız Ordusu askerlerini, istisnai olarak geçici terhis ettiği, çünkü bahse konu öğrencilerin, Birleşik Krallığın Avrupa Birliğinden (AB) ayrılacak olmasından ötürü, önümüzdeki yıl öğrenci kredileri sona ermeden ve okul ücretleri artmadan önce, öğrenimlerine yalnızca bu şekilde başlayabileceği belirtildi.



Haravgi gazetesi, durumdan etkilenenlerin itirazları ve üst üste yapılan toplantıların ardından, başka seçeneği olmayan Rum hükümetinin, öğrencileri erkenden terhis etmeye ve yerlerine sözleşmeli asker almaya karar verdiğini ekledi.