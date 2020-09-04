banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 41°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1081
ALTIN
463.822
DOLAR
7.4172
STERLİN
9.8939
EURO
8.7902
Olmasaydı Türkiye
Olmasaydı Türkiye
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Hayat neden bu kadar zor?
Hayat neden bu kadar zor?
“Benim çocuğumun suçu ne!”
“Benim çocuğumun suçu ne!”
banner364

İngiltere’de okuyacak olanlara Rmmo’dan geçici terhis

Rum hükümetinin, 2020 yılında İngiltere’deki üniversitelerde okumaya hak kazanan ve 2020’nin ikinci celbine mensup olan Rum Milli Muhafız Ordusu askerlerini, istisnai olarak geçici terhis ettiği, çünkü bahse konu öğrencilerin, Birleşik Krallığın Avrupa Birliğinden (AB) ayrılacak olmasından ötürü, önümüzdeki yıl öğrenci kredileri sona ermeden ve okul ücretleri artmadan önce, öğrenimlerine yalnızca bu şekilde başlayabileceği belirtildi.

04 Eylül 2020 Cuma 11:57
İngiltere’de okuyacak olanlara Rmmo’dan geçici terhis
banner337
banner351

Rum hükümetinin, 2020 yılında İngiltere’deki üniversitelerde okumaya hak kazanan ve 2020’nin ikinci celbine mensup olan Rum Milli Muhafız Ordusu askerlerini, istisnai olarak geçici terhis ettiği, çünkü bahse konu öğrencilerin, Birleşik Krallığın Avrupa Birliğinden (AB) ayrılacak olmasından ötürü, önümüzdeki yıl öğrenci kredileri sona ermeden ve okul ücretleri artmadan önce, öğrenimlerine yalnızca bu şekilde başlayabileceği belirtildi.

banner341
Haravgi gazetesi, durumdan etkilenenlerin itirazları ve üst üste yapılan toplantıların ardından, başka seçeneği olmayan Rum hükümetinin, öğrencileri erkenden terhis etmeye ve yerlerine sözleşmeli asker almaya karar verdiğini ekledi.
 

banner360
Son Güncelleme: 04.09.2020 13:30
Anahtar Kelimeler:
Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moskova “kıbrıs Cumhuriyeti’nin Tasarruf Hakkını” Tanımıyor
Moskova “kıbrıs Cumhuriyeti’nin Tasarruf Hakkını” Tanımıyor
Euroafrıca Interconnector İstasyonuna Rum Yönetiminden Yeşil Işık
Euroafrıca Interconnector İstasyonuna Rum Yönetiminden Yeşil Işık
Kendini kaptan olarak tanıttı 34 bin Euro çaldı
Kendini kaptan olarak tanıttı 34 bin Euro çaldı
Rum Yönetimi’nden işletmelere ve işçilere 106 milyon Euro’luk destek daha
Rum Yönetimi’nden işletmelere ve işçilere 106 milyon Euro’luk destek daha
Rum Hükümeti ile AKEL arasında vatandaşlıklar konusunda anlaşmazlık
Rum Hükümeti ile AKEL arasında vatandaşlıklar konusunda anlaşmazlık
Rum Maliye Bakanı Petridis: “AB Komisyonu, vergiler konusunda kulağımızı çekiyor”
Rum Maliye Bakanı Petridis: “AB Komisyonu, vergiler konusunda kulağımızı çekiyor”
Güney Kıbrıs’ta 3 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 3 yeni vaka
Abd’nin Güney Kıbrıs’a Uyguladığı Silah Ambargosunun Kısmen Kaldırılmasıyla İlgili Açıklamalar
Abd’nin Güney Kıbrıs’a Uyguladığı Silah Ambargosunun Kısmen Kaldırılmasıyla İlgili Açıklamalar
Purnara Mülteci Kampı’nda kavga
Purnara Mülteci Kampı’nda kavga
Hapishanedeki kalabalık nedeniyle cezasını çekmesi için Yunanistan’a gönderilecek
Hapishanedeki kalabalık nedeniyle cezasını çekmesi için Yunanistan’a gönderilecek

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim