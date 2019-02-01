İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan Seyahat Yönetmeliği

Lefkoşa, 1 Şubat 19 (.): İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın, Brexit’in ardından oluşacak yeni koşullar çerçevesinde, AB ülkelerine yönelik seyahat yönetmeliğinde güncelleştirme yaptığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Brexit’in AB ile anlaşma imzalanarak gerçekleşmesi halinde, seyahatlerin 31 Aralık 2020’ye kadar mevcut şekliyle devam edeceğini; anlaşma yapılmadan gerçekleşmesi halindeyse, koşulların 29 Mart 2019’dan itibaren değişeceğini yazdı.

Bu arada, Fileleftheros gazetesi de, AB Komisyonu’ndan Brexit ile ilgili bir ekibin, ilerleyen haftalarda Güney Kıbrıs’a giderek, Brexit’in anlaşma imzalanmadan gerçekleşmesi halinde doğacak sonuçlarla ilgili bilgilendirme yapacağını kaydetti.

(GE/GÜL)