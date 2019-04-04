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İngiltere’deki Üçüncü Ve Dördüncü Kuşak Kıbrıslı Rumlardan “kıbrıs Cumhuriyeti” Pasaportuna Yoğun İlgi

Lefkoşa, 4 Nisan 19 (.): İngiltere’de yaşayan üçüncü ve dördüncü kuşak Kıbrıslı Rumların, “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu için yaptıkları başvuruların son 3 yılda, Brexit sebebiyle büyük artış gösterdiği bildirildi.

İngiltere’deki Üçüncü Ve Dördüncü Kuşak Kıbrıslı Rumlardan “kıbrıs Cumhuriyeti” Pasaportuna Yoğun İlgi

Lefkoşa, 4 Nisan 19 (.): İngiltere’de yaşayan üçüncü ve dördüncü kuşak Kıbrıslı Rumların, “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu için yaptıkları başvuruların son 3 yılda, Brexit sebebiyle büyük artış gösterdiği bildirildi.

04 Nisan 2019 Perşembe 08:37
İngiltere’deki Üçüncü Ve Dördüncü Kuşak Kıbrıslı Rumlardan “kıbrıs Cumhuriyeti” Pasaportuna Yoğun İlgi

Lefkoşa, 4 Nisan 19 (.): İngiltere’de yaşayan üçüncü ve dördüncü kuşak Kıbrıslı Rumların, “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu için yaptıkları başvuruların son 3 yılda, Brexit sebebiyle büyük artış gösterdiği bildirildi.

Politis gazetesi, Rum Nüfus ve Göçmenlik Dairesi’nin verilerine dayanarak, İngiltere’deki Brexit oylamasının ardından, İngiltere’de yaşayıp “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı bulunmayan özellikle üçüncü ve dördüncü kuşak Rumların, kimlik ve pasaport almak için yoğun talepte bulunduklarını yazdı.

Gazete, İngiltere’de yaklaşık 300-350 bin kadar Rum yaşadığını ve başvuruların, yüzde bin oranında artış gösterdiğini kaydederek, 2016 yılında 527; 2017 yılında 711 ve 2018 yılında da 818 Rum’un “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı aldığını belirtti.

Haberde, Brexit gerçekleşse bile, İngiltere’de yaşayan Rumların “Avrupalı” kalacağı ifade edildi.

(GE/GÜL)

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