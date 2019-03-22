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İngiltere’de Yaşamını Sürdüren Kıbrıslılardan Yeniden Birleşme Hareketi

Lefkoşa, 22 Mart 19 : İngiltere’de yaşamını sürdüren Kıbrıslı Türkler ile Rumların, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine yönelik yeni bir hareket kurdukları haber verildi.

İngiltere’de Yaşamını Sürdüren Kıbrıslılardan Yeniden Birleşme Hareketi

Lefkoşa, 22 Mart 19 : İngiltere’de yaşamını sürdüren Kıbrıslı Türkler ile Rumların, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine yönelik yeni bir hareket kurdukları haber verildi.

22 Mart 2019 Cuma 09:07
İngiltere’de Yaşamını Sürdüren Kıbrıslılardan Yeniden Birleşme Hareketi

Lefkoşa, 22 Mart 19 : İngiltere’de yaşamını sürdüren Kıbrıslı Türkler ile Rumların, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine yönelik yeni bir hareket kurdukları haber verildi.

Haberi veren Haravgi gazetesi, Londra’da geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak gerçekleştirilen etkinliğe, Kıbrıslı Türk İlker Kılıç ile İngiltere-Güney Kıbrıs İşadamları Konseyi Başkanı Peter Drusiotis’in başkanlık ettiklerini yazdı.

Gazete katılımcıların, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili politik ilerleme eksikliği ve özellikle de müzakerelerin uzun süredir devam etmemesiyle ilgili endişelerden ötürü bu inisiyatifin alındığını söylediklerini iletti.

(İY/FEZ)                         

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