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İngiltere’de Okuyacak Rmmo Askerlerine Tecil Hakkı Verilmesine Partilerden Tepki

Lefkoşa, 5 Eylül 20 : Güney Kıbrıs’ta 2020 yılında İngiltere’deki üniversitelerde okumaya hak kazanan ve 2020’nin ikinci celbine mensup Rum Milli Muhafız Ordusu askerlerine tecil hakkı vermesi, bazı çevrelerde tepkiye yol açtı.

05 Eylül 2020 Cumartesi 13:19
İngiltere’de Okuyacak Rmmo Askerlerine Tecil Hakkı Verilmesine Partilerden Tepki
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Lefkoşa, 5 Eylül 20 : Güney Kıbrıs’ta 2020 yılında İngiltere’deki üniversitelerde okumaya hak kazanan ve 2020’nin ikinci celbine mensup Rum Milli Muhafız Ordusu askerlerine tecil hakkı vermesi, bazı çevrelerde tepkiye yol açtı.

Alithia gazetesi, bahse konu öğrencilerin, Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılacak olmasından ötürü, önümüzdeki yıl öğrenci kredileri sona ermeden ve okul ücretleri artmadan önce, öğrenimlerine yalnızca bu şekilde başlayabilecek olması nedeniyle böyle bir hak tanındığını anımsattı.

Gazeteye göre, DİKO, EDEK ve Dayanışma Hareketi, bu uygulamanın askere alınacak gençler arasında eşitsizlik doğuracağı ve bazılarının askerlikten kaçabilmek için bundan faydalanacağını savundu.

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3 partinin, “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki gerginlik ve Yunan silahlı kuvvetlerinin de teyakkuzda olduğu böyle bir dönemde, bu kararın yanlış olduğu görüşünde birleştiler.

PİERİS: “ASKERLER EMNİYET SÜBABIYLA GEÇİCİ TERHİS EDİLECEK”

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, Rum Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Hristos Pieris’in konuyla ilgili açıklamasında, askerlerin, ilk diplomayı alır almaz ülkeye geri dönerek, vatani görevlerini tamamlayacaklarına dair taahhütname imzalama koşuluyla geçici terhis edileceklerini kaydettiğini yazdı.

Habere göre Pieris, askerlerin akademik sürecinin takip edileceğini ve bu askerlerin yerini doldurabilmek için sözleşmeli asker alınacağını söyledi.

(GE/FEZ)

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