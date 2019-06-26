İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt doğruladı

İngiltere’nin bir süre önce Ada’daki egemen askeri üssü Ağrotur’a gönderdiği F-35B savaş uçaklarının ilk kez bu üsten kalkarak Irak ve Suriye’ye operasyon düzenlediği haberleri resmî olarak İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt tarafından da doğrulandı.

Alihtia’nın haberine göre, Mordaunt’un Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile de görüştüğü Güney Kıbrıs ziyareti çerçevesinde pazartesi günü Ağrotur üssüne giderek F-35B’lerin 16 Haziran’dan itibaren Suriye ve Irak’a gerçekleştirdiği toplam 14 sorti konusunda brifing aldı.

Bunun öncesinde basın mensuplarına yapılan bilgilendirmede F-35B’lerin bu sortilerde silahlarını kullanmadıkları, keşif/destek görevi icra ettikleri kaydedilmişti.

Norfolk’taki Marham üssü 617’nci filoya bağlı F-35B’ler 21 Mart’tan beridir -ilk kez İngiltere dışında- Ağrotur üssünde bulunuyor. İlk başta Ağrotur’daki varlıklarının “Lighting Dawn” isimli denizaşırı tatbikata iştirakleri, pilotların ve yer personelinin eğitimiyle sınırlı kalacağı açıklanmıştı.

İngiltere Savunma Bakanı Mordaunt Rum haber Ajansı’na “geçen hafta Suriye ve Irak üzerindeki operasyonları ileri götürdüklerini” söyledi. Savaş uçaklarının bu görevleri sırasında sahip oldukları silah sistemlerini kullanmadıklarını, keşif/destek görevi yaptıklarını da söyleyen Mordaunt “Ancak gerekmesi halinde bunu yapmaya hazırdırlar. IŞİD’e yönelik operasyon çok iyi ilerliyor. Artık bölgedeki görevlerde, birkaç yıl önceki kadar tansiyon yok” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin F-35B’lerin Ağrotur üssünde mi kalacağı sorusuna olumsuz cevap veren İngiliz Bakan, “Dünya çapındaki diğer görevlere katılmak üzere yıl içerisinde İngiliz uçak gemisi HMS Queen Elisabeth’te olacaklar. Ancak, burada bulunmalarını muhteşem buluyorum. İlk operasyonlarının da Ağrotur’dan gerçekleşmesinden gurur duyuyorum” dedi.

Ada’ya, daha önce iki kez devlet yetkilisi olarak gelmiş olmasına karşın ilk kez Savunma Bakanı olarak geldiğini hatırlatan Penny Mordaunt, F-35B’lerin kabiliyeti hakkında bilgi aldığı Ağrotur üssünde uçaklardan birinin pilot kabinine girdi, ardından da bir F-35N’nin pistten kalkışını izledi.

Politis ise “İngiliz Savunma Bakanı’ndan Ağrotur’dan Güçlü Mesaj… F-35’lerin ‘Lighting Dawn’ Operasyonu Başarıyla İlerliyor” başlıklı haberinde, “Lighting Dawn” tatbikatı çerçevesinde 16 Haziran’dan beridir Ağrotur üssünde bulunan F-35 tipi savaş uçağı sayısının 6 olduğunu kaydetti.