İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan İki Kesimli İki Toplumlu Federasyona Destek

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıslı Rumlara yönelik mektubunda, İngiliz Hükümeti’nin Kıbrıs’ı ilgilendiren konulara ilişkin görüşlerini yeniden teyit ettiği belirtildi.
Haravgi gazetesine göre, İngiltere Dışişleri Bakanlığı göndermiş olduğu mektubunda, Birleşik Krallık’ın, uluslararası kabul gören iki bölgeli, iki toplumlu federasyon modeline dayalı, kalıcı ve adil bir çözümün güçlü destekçisi olduğunu belirtti.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiltere kanadının, Kıbrıs’ın çevresindeki sulardaki Türk sondajlarına karşı olduğunu birçok kez yinelediğini anımsatırken önceliğin, gerilimin azaltılması olduğunu da belirtti.