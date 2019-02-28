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İngilizler Kıbrıs’taki üslerini AB gümrük toprağı dışına attı

İngilizler Kıbrıs’taki üslerini AB gümrük toprağı dışına attı

28 Şubat 2019 Perşembe 08:41
İngilizler Kıbrıs’taki üslerini AB gümrük toprağı dışına attı

İngiliz makamlarının, İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla (Brexit), Kıbrıs’taki üslerini, AB gümrük bölgesi dışına attığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Üslerle İlgili Ateş Yaktılar-Flaş: İngilizler İsviçre, Şili ve Faroe Adalarıyla Anlaşmalarda Bunları AB Dışına Koydu” başlıklı haberinde, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak İngiliz makamlarının, çok garip bir hamleyle, Brexit aracılığıyla, Kıbrıs’taki üslerini, AB gümrük bölgesi dışına ittiğini yazdı.

Gazete, Birelişk Krallık’ın bu hamlesinin, İsviçre, Şili ve Faroe Adaları gibi en az üç ülkeyle ikili anlaşmaları çerçevesinde kayda geçirildiğini belirtti.

Londra’nın, İngiliz Üslerini, Bern ile ticaret anlaşmasında geçerli olacak bölge olarak dahil etiğini yazan gazete, bir diğer deyişle Birleşik Krallık’ın, Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri toprağının AB’nin gümrük bölgesini teşkil ettiğini “unuttuğunu”, bununla birlikte, gerek Güney Kıbrıs’ın AB Katılım Anlaşması’nın 3’üncü Protokolü’nün, gerekse düzensiz Brexit durumunda uygulanacak İngiltere’nin AB’den ayrılması anlaşma ekinde öngörüldüğü şekilde, söz konusu bölgede AB müktesebatının uygulanacağını da “unuttuğunu” yazdı.

Haberde, Londra’nın bu hamlesinin, AB’den anlaşma olmadan da ayrılması halinde, İngiliz Üsleri bölgesinde çalışanların ve yaşayanların garanti altına alınması için Güney Kıbrıs ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu iddia etmesine bağlı olarak, samimiyeti konusunda soru işaretleri yarattığı belirtildi.

Gazete yine elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, İngiltere’nin hamlesinin gerek Rum Dışişleri Bakanlığı gerekse Brüksel’deki Avrupa Komisyonu tarafından fark edildiğini, bunun sonucunda, girişimlerde bulunduklarını ve bu faaliyete ilişkin Londra’da izahat istediklerini yazdı.

Habere göre bu konu Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristoduldis ile Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier arasındaki görüşmede de ele alındı.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier tarafından, İngiltere Brexit Bakanı Steve Barclay’a yönelik girişimlerde, İngiltere’nin, bu hamlenin yanlışlıkla yapıldığına atıfta bulunduğunu belirtti.

Habere göre bununla ilgili olarak Brexit sürecini ve ticari anlaşmaları ileriye götüren İngiltere Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğuyla yüklenen birimler arasındaki koordinasyon eksikliğinden de söz edildi. 

Güney Kıbrıs ve Brüksel, Londra’dan bu “yanlışı” düzeltmesini bekliyor.

Gazete haberinde ayrıca Güney Kıbrıs ve AB’nin, İngiliz Üslerinin AB’nin gümrük toprağı olmaya devam etmesinin garanti altına alınması noktasında aynı çizgide bulunduklarını da yazdı.

ANASTASİADİS BUCKINGHAM SARAYI’NDA

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Buckingham Saray’ında gerçekleştirilecek Commonwealth olarak da bilinen İngiliz Milletler Topluluğu’nun “Kıbrıs İçin Kutlamalar” temalı özel etkinliğine katılmak amacıyla Pazar günü Londra’ya gideceğini yazdı.

Anastasiadis’in, Birleşik Krallık Kraliyet ailesinin daveti üzerine etkinliğe katılacağını yazan gazete Buckingham Sarayı’nda yapılacak özel etkinliğin dışında, bu kapsamda üç de serginin yer alacağını belirtti.

Habere göre Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, yapığı açıklamada Anastasiadis’in etkinlikte konuşma yapacağını ifade etti.

Prodromos, Anastasiadis’in Kraliçe Elizabeth’in yanı sıra Prens Charles, Cambridge Dükü William ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile ayrı ayrı görüşeceğini bildirdi.

Son Güncelleme: 28.02.2019 11:56
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Ingiliz üsleri
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