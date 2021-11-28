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İngilizler Kıbrıs sorununun çözüm şeklinde esneklik istiyor

Bu dönemde Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlatılması konusunda var olan tek çabanın, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın perde gerisi faaliyetleri olduğu, ancak her zamanki “yapıcı belirsizlik” mantığında hareket eden İngilizlerin, iki tarafın çözüm şekline dair anlaşmazlıklarını “küçük teferruatlar” görerek bu noktada “esneklik” istediğine işaret edildi.

28 Kasım 2021 Pazar 11:45
İngilizler Kıbrıs sorununun çözüm şeklinde esneklik istiyor

Fileleftheros “İngiliz’in Esneklik Kaması… Perde Gerisi Müdahaleler, Kıbrıslı Rumların ‘Israrlarından’, Kıbrıslı Türklerin ‘Taleplerinden’ Söz Ediliyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde İngilizlerin, Kıbrıs sorununda “kilit” gördükleri ülkelerde ve BM merkezinde müzakerelerin yeniden başlaması için perde gerisi temaslarda bulunduğunu yazdı.
İngiliz Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs yetkilisi Ajay Sharma’nın New York ziyareti sırasında Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi ülke temsilcisi ile bir araya geldiği çalışma yemeğinde muhataplarına söylediklerinin, bu ülkenin niyetleri açısından açıklayıcı olduğuna işaret eden gazete, yabancı bir diplomatı kaynak göstererek şunları yazdı:
“Sharma muhataplarına, tarafların, çözüm şeklini kendi bakış açılarıyla yorumlamaktaki ısrarının çıkmazı kalıcılaştırdığını,  bunun da Türkiye’nin Maraş ve MEB’deki projelerini ileri götürmesini kolaylaştırdığını söyledi.
Kıbrıs Rum tarafının, ısrarlarının kurbanı olduğunu, Kıbrıslı Türklerin de eşit statüleri olacağına ikna edilmesi gerektiğini söyleyen Sharma’nın Kıbrıslı Türklerin iki devletteki ısrarına, gelecekteki bir anlaşmada eşit statüleri olacağına dair güvenceler istedikleri yorumunu getirdi.
İngilizler alenen BM kararlarında ifade edilmekte olan çözüm şeklini savunuyor görünse de ‘esneklik’ gösterilmesi gereğine işaret ediyor, Lefkoşa’nın bu konudaki ısrarının kendisine zarar verdiğini ima ediyor.

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Londra Genel Sekreter temsilcisi atanması konusunda sıfatına, genel olarak da rolüne o kadar da önem vermiyor görünüyor, önemli olanın prosedürün başlaması olduğunu söylüyorlar.”
Gazete İngilizlerin gerçekleştirmekte olduğu perde gerisi temaslarda, olgu ve perspektiflerden bağımsız olarak, müzakere prosedürünün yeniden başlamasını istediğini, öze ve çözüm şekli çekirdeğine dokunduğu için simya ve fikirleri “kaygı verici olduğunu” yazdı, şöyle devam etti:
“Çabalarını Türk tarafının iki devlet çözümü tezinin değişmesine odaklamak yerine, şu iki temel Türk tezine formül arıyor: egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün tanınması.  Bilgi sahibi kaynaklar İngiltere tarafından bu tür senaryolar ne kadar geliştirilirse Ada’daki varlıklarının etkilenmesi yolunun da o kadar çok açıldığını söylüyor.”
Gazete haberinin “Ankara Lefkoşa’ya Harita İle Cevap Verdi” başlıklı bölümünde ise Türkiye’nin BM’deki Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu’nun, Rum daimi temsilcinin Nautical Geo ile ilgili şikâyet mektubuna, BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği 18 Kasım tarihli mektubuna ilişik, Türk kıta sahanlığı dış sınırlarının coğrafi koordinatlarının gösterildiği Mavi Vatan haritası ile cevap verdiğini aktardı. 
 

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Son Güncelleme: 28.11.2021 13:50
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