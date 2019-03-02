İngiliz Üslerinde Tatbikat

Lefkoşa, 2 Mart 19 : Ağrotur İngiliz Üsleri’nin, gelecek pazardan 22 Mart tarihine kadar, gerek üsler içerisinde gerekse kendi kullanım hakkına düşen üsler dışındaki bölgelerde rutin askeri tatbikat gerçekleştireceği belirtildi. Fileleftheros gazetesi İngiliz Üslerinden yapılan açıklamaya dayanarak, personelin operasyonel askeri tatbikatının söz konusu olduğunu, tatbikat süresince, askerlerin, araçların, gemilerin, helikopterlerin naklinin gözlemleneceğini yazdı. Habere göre...