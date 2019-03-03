“ingiliz Üsler Bölgesi  kalkınma Yolunda”

Lefkoşa, 3 Mart 19 : Kıbrıs’ta İngiliz Üsleri içerisindeki bölgelerin geliştirilmesine ilişkin anlaşmanın hayata geçirilmesi için gerekli olan düzenlemelerde sona yaklaşıldığı belirtildi.

Politis gazetesi “İngiliz Üslerinin Kalkınmasına Gidiyoruz” başlıklı haberinde, Ağrotur ve Dikelya İngiliz Üsleri’nde çalışanların ve burada ikamet eden binlerce kişinin, kısa zaman içerisinde, üslerin kalkınmasına ilişkin anlaşmanın hayata geçirilmesi için gerekli olan düzenlemelerin sona yaklaşması nedeniyle “mutlu” haberler duyacaklarını yazdı.

Gazete bu konudaki müzakere aşamasının tamamlandığını, şehircilik planlamasının, geri dönüşü olmayan noktaya yakın olduğunu çünkü şehir planlaması, hayata geçirilmeye başlandığı zaman, eski statüsüne dönme şeklinin olamayacağını belirtti.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ileriki günlerde, etkilenen bölgelerin yerel makamlarını konu hakkında bilgilendirmesi bekleniyor.

Gazete, önemli olan bu anlaşmanın, İngiliz Üs topraklarının 4/3’nün (255 kilometrekare) geliştirilmesiyle ilgili olduğunu anımsattı.

İngiliz üsler bölgesindeki kalkınmaya ilişkin anlaşmanın 2013’te imzalandığını anımsatan gazete, 1960’dan bu yana yasaklayıcı sınırlandırmaların var olması nedeniyle İngiliz Üsleri içerisindeki mülkiyet/toprak sahipleri ile ikamet edenlerin bu durumdan çok etkilendiklerini de yazdı.

(FK/ÖK)

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