İngiliz “the Sun” Gazetesindeki Kktc Reklamı İngiltere’deki Rumların Tepkisine Neden Oldu

Lefkoşa, 2 Şubat 19 : İngiltere’de yayımlanan “The Sun” gazetesinin, okuyucularına özel teklif olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir haftalık tatil paketiyle ilgili dört sayfalık bir ilan yayımlamasının, İngiltere’de yaşamını sürdüren Rumların tepkisine neden olduğu haber verildi.



Lefkoşa, 2 Şubat 19 : İngiltere’de yayımlanan “The Sun” gazetesinin, okuyucularına özel teklif olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir haftalık tatil paketiyle ilgili dört sayfalık bir ilan yayımlamasının, İngiltere’de yaşamını sürdüren Rumların tepkisine neden olduğu haber verildi.



Paketin normal fiyatı olan 1.149 sterlin yerine indirimli olarak 149 sterline sunulduğunu yazan Haravgi gazetesi, paketin içeriği yanı sıra “Birleşik Krallık Milli Kıbrıs Federasyonu” Başkanı Hristos Karaolis’in “The Sun” gazetesi yönetimine gönderdiği protesto mektubuna yer verdi.



Gazetenin verdiği ilandan ötürü “büyük hayal kırıklığına uğradığını” dile getiren Karaolis, reklamın yanıltıcı olduğunu iddia etti.



(İY/HA)

