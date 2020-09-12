İngiliz Milletvekillerinden Dışişleri’ne Maraş Mektubu

Lefkoşa, 12 Eylül 20 (.): “Kıbrıs Partiler Arası Parlamento Komitesi” başkanı Sir Roger Gale’in İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na, KKTC’nin Kapalı Maraş’ı yerleşime açma niyetine değindiği bir mektup gönderdiği bildirildi.
(ŞA/ŞEB)
Lefkoşa, 12 Eylül 20 (.): “Kıbrıs Partiler Arası Parlamento Komitesi” başkanı Sir Roger Gale’in İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na, KKTC’nin Kapalı Maraş’ı yerleşime açma niyetine değindiği bir mektup gönderdiği bildirildi.
Lefkoşa, 12 Eylül 20 (.): “Kıbrıs Partiler Arası Parlamento Komitesi” başkanı Sir Roger Gale’in İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na, KKTC’nin Kapalı Maraş’ı yerleşime açma niyetine değindiği bir mektup gönderdiği bildirildi.
(ŞA/ŞEB)