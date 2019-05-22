İngiliz F-35’leri Dün Ağrotur Üssüne İndi

Lefkoşa, 22 Mayıs 19 (.): İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait F-35 tipi savaş uçaklarının dün ilk kez Norfolk’taki Marham üssünden havalanarak Kıbrıs’taki Ağrotur üssüne indiği, uçakların bu aşamada 6 hafta Ağrotur’da kalacağı haber verildi.
Fileleftheros, Marham üssü komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya dayandırdığı, fotoğraf destekli haberinde F-35’lerin, Doğu Akdeniz’de icra edilecek geniş kapsamlı “Lighting Dawn” kod isimli tatbikata katılacaklarını, bu tatbikatın bu uçakların ilk kez katılacağı denizaşırı tatbikat olduğunu yazdı.
Edindiği bilgilere dayanarak F-35’lerin Ağrotur’da oldukları süre içerisinde bu üs’ten ve “Lighting Dawn” tatbikatına iştirak edecek İngiliz uçak gemisinden iniş kalkış yapacağını yazan gazete değiştirilmekte olan Tornado filosunun yerine bir miktar F-35’in Ağrotur üssünde görevlendirilmesinin düşünüldüğü bilgisini de hatırlattı.
Haberde Ağrotur’a inen F-35 sayısı belirtiliyor ancak gazetenin yer verdiği fotoğrafta 3 adet F 35 görülüyor. Ancak Rum Haber Ajansı, üsse inen F-35 sayısını 6 olarak verdi.
(ŞA/HÖ)
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