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İngiliz F-35’leri Dün Ağrotur Üssüne İndi

Lefkoşa, 22 Mayıs 19 (.): İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait F-35 tipi savaş uçaklarının dün ilk kez Norfolk’taki Marham üssünden havalanarak Kıbrıs’taki Ağrotur üssüne indiği, uçakların bu aşamada 6 hafta Ağrotur’da kalacağı haber verildi.

İngiliz F-35’leri Dün Ağrotur Üssüne İndi

Lefkoşa, 22 Mayıs 19 (.): İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait F-35 tipi savaş uçaklarının dün ilk kez Norfolk’taki Marham üssünden havalanarak Kıbrıs’taki Ağrotur üssüne indiği, uçakların bu aşamada 6 hafta Ağrotur’da kalacağı haber verildi.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 08:19
İngiliz F-35’leri Dün Ağrotur Üssüne İndi

Lefkoşa, 22 Mayıs 19 (.): İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait F-35 tipi savaş uçaklarının dün ilk kez Norfolk’taki Marham üssünden havalanarak Kıbrıs’taki Ağrotur üssüne indiği, uçakların bu aşamada 6 hafta Ağrotur’da kalacağı haber verildi.

Fileleftheros, Marham üssü komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya dayandırdığı, fotoğraf destekli haberinde F-35’lerin, Doğu Akdeniz’de icra edilecek geniş kapsamlı “Lighting Dawn” kod isimli tatbikata katılacaklarını, bu tatbikatın bu uçakların ilk kez katılacağı denizaşırı tatbikat olduğunu yazdı.

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Habere göre açıklamada, F-35’lerin bu tatbikat sayesinde “Hiç bilmedikleri bu çevrede eğitim ve tatbikat yapabilecekleri, bu tipteki uçakların yeni bir yere nakli, teknik destek, bakım ve teçhizat ve personelinin tamamının  idamesi dahil çok kapsamlı olanak yakalanacağına” işaret edildi. Uçakları Ağrotur’da karşılayan üs komutanı da F-35B’lerin İngiltere’deki üsten ilk uçuşlarının Ağrotur’a gerçekleştiğine işaret ederek Ağrotur üssünün 70 yıldır kullanımlarında olduğunun altını çizdi.

Edindiği bilgilere dayanarak F-35’lerin Ağrotur’da oldukları süre içerisinde bu üs’ten ve “Lighting Dawn” tatbikatına iştirak edecek İngiliz uçak gemisinden iniş kalkış yapacağını yazan gazete değiştirilmekte olan Tornado filosunun yerine bir miktar F-35’in Ağrotur üssünde görevlendirilmesinin düşünüldüğü bilgisini de hatırlattı.

Haberde Ağrotur’a inen F-35 sayısı belirtiliyor ancak gazetenin yer verdiği fotoğrafta 3 adet F 35 görülüyor.  Ancak Rum Haber Ajansı, üsse inen F-35 sayısını 6 olarak verdi.

(ŞA/HÖ)

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