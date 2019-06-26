İngiliz Bakandan Meb Konusunda Diyalog Önerisi

TÜRKİYE YENİ NAVTEX İLAN ETTİ İDDİASI

Lefkoşa, 26 Haziran 19 : Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) gerçekleştirdiği ve yasadışı olduğu iddia edilen eylemlerin yol açtığı sorunlar konusunda İngiliz Silahlı Kuvvetler Bakanı’ndan diyalog çağrısı geldi.

Fileleftheros gazetesi, “Londra’nın Rotası Farklı – MEB’deki Kışkırtmalar Konusunda Türkiye’yle Diyalog Öneriyor” başlıkları altında verdiği haberinde, İngiltere’nin Silahlı Kuvvetler Bakanı Penny Mordaunt’un Güney Kıbrıs ile Türkiye arasında, MEB konusunda yaşanan sorunların iki tarafın diyaloğuyla çözülmesi gerektiğini söylediğini yazdı.

Gazete, İngiliz Bakan Mordaunt’un Güney Kıbrıs’ta bulunan Ağrotur İngiliz Üslerini ziyaret ettiğini ve konuya ilişkin soruları yanıtlarken AB’den farklı bir tutum ortaya koyduğunu belirtti.

Habere göre Mordaunt, Rum Mevkidaşı Savvas Angelidis’e, “sorunların diyalogla çözülmesi gerektiği” mesajını getirdiğini belirtirken ülkesinin Güney Kıbrıs’la işbirliği içerisinde bulunduğunu, Türkiye’nin ise NATO müttefiki olduğunu vurguladı.

Güney Kıbrıs’ın, İngiltere’nin Doğu Akdeniz’deki önemli bir müttefiki olduğunu dile getiren Mordaunt, “karşılaştığımız ortak tehditler karşısında çözümler bulabileceğimizi göstermek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bir soru üzerine ortak tehditler olarak “terörizm, genel güvenlik konuları ve göç gibi sorunları” işaret eden Mordaunt, Rum Savunma Bakanı Angelidis’le gerçekleştirdiği görüşmenin çok olumlu geçtiğini ifade etti.

Öte yandan Rum Savunma Bakanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Angeldisi’in Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki “tehditleri” hakkında bilgi verdiği, ayrıca ikili işbirliği konularının da ele alındığı belirtildi.



Gazete, bir diğer haberinde ise, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın MEB’i içerisinde yer alan bir bölgeyi, yayımladığı yeni NAVTEX’le kapattığını iddia etti.Gazete, “Yenilgiden Sonra Daha Da Kışkırtıcı” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul yenilgisinin acısını Doğu Akdeniz’de daha kışkırtıcı tavırlar sergileyerek çıkarmak istediği iddiasında bulunarak, Türkiye’nin yeni NAVTEX ilan ettiğini savundu.Haberde, Türkiye’nin NAVTEX’inin 2-17 Temmuz tarihlerini kapsadığı vurgulandı.ENERJİ BAKANLIĞI MÜDÜRÜ AB’DE DOĞAL GAZ TANITIMI YAPTIÖte yandan Politis gazetesi, Rum Enerji Bakanlığı Genel Müdürü Stelios Himonas’ın dün gerçekleştirilen AB Enerji Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz’in AB’nin mevcut enerji kaynaklarına alternatif teşkil etme perspektifini gündeme getirdiğini yazdı.Habere göre Himonas, AB’nin uzun vadedeki enerji politikalarının başarılı olmasının dengeli ve gerçekçi planlamalara bağlı olduğunu belirttiği konuşmasında, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki eylemlerine de değindi.Himonas, AB’nin bu konuda kararlı müdahalesinin gerekli olduğunu ifade ederek Türkiye’ye karşı gerekli önlemlerin gecikmeden alınması ve bu önlemlerin gerçekten sonuç getirecek önlemler olması gerektiğini sözlerine ekledi.(SB/ÖK)