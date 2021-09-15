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İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie bugün Rum Başkanlık Sarayı’nda

İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’nin, “Kıbrıs sorununa ilişkin İngiliz tarafının ileriye götürdüğü olgulara ilişkin haberlerin gölgesi altında” bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edileceği belirtildi.

15 Eylül 2021 Çarşamba 10:45
İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie bugün Rum Başkanlık Sarayı’nda

Fileleftheros gazetesi “Lillie İle Baş Başa-İngiliz Yüksek Komiser Bugün Başkanlıkta” başlıklı haberinde, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’nin bugün Rum Başkanlık Sarayı’nda, Nikos Anastasiadis ile baş başa bir görüşme gerçekleştireceğini yazdı.

Görüşmenin, başka yetkililer olmaksızın Lillie-Anastasiadis arasında gerçekleştirileceğine dikkat çeken gazete, görüşmenin ana maddesinin, Kıbrıs sorunu ile İngiliz Yüksek Komiseri Lillie’nin geçtiğimiz pazar günü “Kathimerini” gazetesinde yayımlanan söyleşisinde söylediklerinin olacağını belirtti.

Lillie ile Anastasiadis arasındaki görüşmenin, Lillie’nin yaptığı açıklamaların(söyleşinin) öncesinde belirlendiğini belirten gazete, Rum Yönetimi’nin “İngilizlerin metotlarından” rahatsızlık duyduğunu, Anastasiadis’in de bu rahatsızlığını geçtiğimiz hafta “Omega” kanalına yaptığı açıklamayla belli ettiğini de yazdı.

Gazete, diplomatik kaynakların, “İngiliz Yüksek Komiseri Lillie’nin söyleşisinde ifade ettikleri için protesto için çağrılması gerektiği” şeklinde düşünceye sahip olduğunu da yazdı.

MEYER -LANDRUT’TAN AÇIKLAMA

Fileleftheros ve diğer gazeteler, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’un,  Rum Haber Ajansı’na verdiği söyleşiye yer verdi.

Habere göre, Meyer-Landrut, AB’nin açıkça Kıbrıs’ta iki devletten yana olmadığını ifade etti.

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Meyer-Landrut, AB’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarına dayanan BM sürecine destek verdiğini ancak sürecin AB değil, BM tarafından yürütüldüğünü belirtti.

AB yetkilisi ayrıca Avrupa liderliğinin, Kıbrıs’ta bulunduğu zaman iki devlete dayalı çözümden yana olunmadığını net bir şekilde ifade ettiğini, bir çok durumda da iki devlete dayalı çözümün BM kararlarına uymadığını net bir şekilde söylediklerini ifade etti.

AB kararları ve sonuç bildirgeleri temelinde Türk yetkilileriyle yaptığı görüşmelerden söz eden Meyer-Landrut, Türkiye’nin, Akdeniz’deki gerginliğin azaltılmasında büyük bir rol oynadığının kabul edilmesi gerektiğini ve AB ile ilişkilerin de şimdi dahha ileriye götürülmesinin mümkün olduğunu söyledi.

19 MİLLETVEKİLİNDEN MARAŞ KONUSUNDA GUTERRES’E MEKTUP

Alithia gazetesi, Amerikan Senatosu’ndaki Yunan parlamenter grubundan 19 milletvekilinin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup göndererek Maraş’ın açılmasına ilişkin Türkiye’ye aleyhine tedbirler almaya çağırdığını yazdı.

Habere göre, milletvekilleri mektupta BM Güvenlik Konseyi’nin,  Maraş’ın statüsünün Türkiye ve Kıbrıslı Türkler tarafından değiştirilmesinin kınanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Gazete, Guterres’e mektup gönderilmesi girişiminin, Amerikan Kongresi’ndeki Yunan parlamenter grup eş başkanları Carolyn Maloney ve Gus Bilirakis’e ait olduğunu yazdı.

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Son Güncelleme: 15.09.2021 11:25
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