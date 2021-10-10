İngiliz üslerinde 1800 hektar alan serbest kalacak

Politis, konuyla ilgili izlenecek yol haritası hakkında bilgi verdiği manşet haberinde, kalkınma amacıyla Ağrotur bölgesinde 860, Dikelya bölgesinde ise 930 hektar olmak üzere toplam bin 800 hektarlık alanın serbest kalacağını yazdı.
Gazete, üs bölgeleri içerisindeki askeri olmayan (sivil) kalkınmanın düzenlenmesiyle ilgili olarak 2014 yılında yapılan anlaşmanın, üs bölgeleri içerisinde bulunan taşınmazların mülkiyet durumlarının ciddi bir şekilde gözden geçirilmesini öngördüğünü anımsattı.
Çevre konularıyla ilgili ciddi anlaşmazlıklar yüzünden anlaşmanın uygulanması sürecinde büyük gecikmeler yaşandığını yazan gazete, geçen Temmuz ayında Rum Çevre Dairesi’nin üsler yönetimine uzman görüşünü gönderdiğini belirtti.
Görüşmelerin sona erme tarihi bulunduğunu ve nihai “politika beyanının” şekillendirilmesiyle ilgili zaman takviminin Aralık ayında sona ereceğini kaydeden gazete, bunun akabinde ilgili beyanın yayımlanacağını ve anlaşmanın 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe gireceğini ifade etti.
Gazete 1 Mart 2022 tarihine kadar birkaç haftalık itiraz süresi tanınacağını ekledi.