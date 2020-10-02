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İngiliz Milletvekilleri Kıbrıs’ın Yeniden Birleşmesi Konusunda Destek Talep Etti

İngiliz Muhafazakâr Parti üyesi milletvekilleri, İngiliz Dışişleri Bakanı’ndan, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi çabalarına öncelik vermesini talep ettiler.

02 Ekim 2020 Cuma 09:40
İngiliz Milletvekilleri Kıbrıs’ın Yeniden Birleşmesi Konusunda Destek Talep Etti
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 İngiliz Muhafazakâr Parti üyesi milletvekilleri, İngiliz Dışişleri Bakanı’ndan, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi çabalarına öncelik vermesini talep ettiler.

Haravgi ve diğer gazeteler, İngiliz Muhafazakâr Parti üyesi milletvekillerinin İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’dan, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi yönündeki çabalara öncelik vermesini talep ettiklerini yazdı.

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“Kıbrıs’ın Muhafazakar Dostları” grubunun üyesi olan milletvekilleri, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” kuruluşunun 60’ıncı yıl dönümü sebebiyle yaptıkları açıklamada, “tüm Kıbrıslıların özgür ve demokratik bir Kıbrıs’ta yaşayabilmelerine imkan sağlayacak bir çözümün bulunması yönündeki müzakereleri desteklediklerini” belirterek İngiltere Dışişleri Bakanı’ndan, adadaki iki tarafın çözüme ulaşılmasını sağlayacak tüm adımları atması için tarafları teşvik etmesini umut ettiklerini vurguladılar.

Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin sözde uzlaşmaz tutumu ve Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki “işgali” konusunda endişe duyulduğu da ifade edildi.

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Son Güncelleme: 02.10.2020 10:10
Anahtar Kelimeler:
İngiliz Muhafazakâr Parti üyesi Milletvekilleri
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