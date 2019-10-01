banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104594
ALTIN
267.366
DOLAR
5.6818
STERLİN
6.9720
EURO
6.1897
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Seri hırsız tutuklandı
SERI HIRSIZ TUTUKLANDI
Çocuk tacizcisine 5 yıl!
ÇOCUK TACİZCİSİNE 5 YIL!

İngiliz Bakan Pincher Çözüm Çabalarına Destek Vermeye Devam Edeceklerini Belirtti

Lefkoşa, 1 Ekim 19 : Birleşik Krallık’ın Avrupa’dan Sorumlu  Bakanı Christopher Pincher, ülkesinin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. 

İngiliz Bakan Pincher Çözüm Çabalarına Destek Vermeye Devam Edeceklerini Belirtti

Lefkoşa, 1 Ekim 19 : Birleşik Krallık’ın Avrupa’dan Sorumlu  Bakanı Christopher Pincher, ülkesinin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. 

01 Ekim 2019 Salı 08:12
İngiliz Bakan Pincher Çözüm Çabalarına Destek Vermeye Devam Edeceklerini Belirtti

Lefkoşa, 1 Ekim 19 : Birleşik Krallık’ın Avrupa’dan Sorumlu  Bakanı Christopher Pincher, ülkesinin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. 
Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Christopher Pincher’in, Muhafazakar Parti konferansı çerçevesinde, Manchester kentinde, “Kıbrıs’ın Muhafazakar (parti) Dostları” tarafından  düzenlenen resepsiyonda, Rum Haber Ajansı’na yapmış olduğu açıklamalara geniş bir şekilde yer verdiler.
Habere göre Pincher, ülkesinin, 40-45 yıldan fazladır süren bu zor durumun çözümlenmesine yardım etmeye hazır olduğunu; ayrıca kendilerinin, sorunun çözümleneceğini garanti altına alma konusunda da rol oynamak istediklerini belirtti. 
Açıklamaları çerçevesinde, Avrupa Bakanı olarak Ada’ya gelecek haftalarda ilk ziyaretini gerçekleştireceğinden de söz eden Pincher, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasının ardından Kıbrıs’taki İngilizlerin, İngiltere’deki “Kıbrıslıların” hakları ve geleceklerine ilişkin karşılıklı teyitlerin üzerinde de duracağını ifade etti. 

banner317
Pincher “biz dostuz ve bir aileyiz, bu, birbirimize özen gösterdiğimiz anlamına gelir” ifadesini de kullandı.
Gazete aynı etkinlikte, “Kıbrıs” dostu İngiltere Çevre Bakanı Therasa Viliers’in de konuştuğunu belirtti. 
Habere göre Viliers, “Avam Kamarası’nda ve hükümette, Kıbrıs’ın hakları için, Kıbrıs’ın güçlü sesi olmaya devam edeceğini” söyledi.  
(FK/HA)
 

Son Güncelleme: 01.10.2019 12:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Gazeteleri Yarın Yayınlanmayacak
Rum Gazeteleri Yarın Yayınlanmayacak
“Tus Air” uçuşlarına ara veriyor
“Tus Air” uçuşlarına ara veriyor
Sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” bağımsızlık günü..
Sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” bağımsızlık günü..
Angelidis, Türkiye’yi eleştirdi
Angelidis, Türkiye’yi eleştirdi
Sıddık: “tüm Statüko İhlallerini Ciddiyetle Ele Alıyoruz”
Sıddık: “tüm Statüko İhlallerini Ciddiyetle Ele Alıyoruz”
Kızılyürek, Türkçe’nin AB resmi dili olması hakkındaki görüşlerini dile getirdi
Kızılyürek, Türkçe’nin AB resmi dili olması hakkındaki görüşlerini dile getirdi
Kapalı Bölge Maraş İle İlgili Mektup Bm Güvenlik Konseyi’ne Gönderiliyor
Kapalı Bölge Maraş İle İlgili Mektup Bm Güvenlik Konseyi’ne Gönderiliyor
Anastasiadis, bu sabah adaya döndü
Anastasiadis, bu sabah adaya döndü
Anastasiadis, New York temaslarını tamamlamasının ardından açıklamalarda bulundu
Anastasiadis, New York temaslarını tamamlamasının ardından açıklamalarda bulundu
Maronit aileler Koruçam’a yeniden yerleşiyor
Maronit aileler Koruçam’a yeniden yerleşiyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim