IMF kendi içinde yapılanmaya gidiyor

Uluslararası Para Fonu IMF, özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta uygulanan programlar ve bu ülkelerdeki ekonomik gelişmelerin fon tarafından öngörüldüğü şekilde gelişmemesi sebebiyle kendi içerisinde yeniden yapılanmaya gidiyor.

Alithia gazetesi, IMF’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta uygulamaya konulan programlarda hatalar ve yanlış öngörüler yapıldığını tespit ettiğini, bu sebepten ötürü de kendi içerisinde, programların uygulanması konusunda değişikliklere gidilmesi kararı aldığını yazdı.

Habere göre IMF, teknokratlarının özellikle Yunanistan, Güney Kıbrıs, İrlanda ve Portekiz gibi ülkelerin ekonomilerine ilişkin yanlış değerlendirmelerde bulunduğu tespit etti.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın batık kredilerinin azalacağı şeklindeki yanlış değerlendirmeler yapıldığı, her iki ülkenin batık kredilerinin artış gösterdiği haberde vurgulandı.