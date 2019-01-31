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İmar Bölgeleri Konusunda Rüşvet İddiaları

İSTİMLAK BEDELLERİ 230 MİLYON EURO

İmar Bölgeleri Konusunda Rüşvet İddiaları

İSTİMLAK BEDELLERİ 230 MİLYON EURO

31 Ocak 2019 Perşembe 09:59
İmar Bölgeleri Konusunda Rüşvet İddiaları

İSTİMLAK BEDELLERİ 230 MİLYON EURO

Lefkoşa, 31 Ocak 19 : Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis, Baf’ın “Kuklia” (Kukla) köyünde iki arazinin imara açık bölge ilan edilmesi konusunda bazı usulsüzlükler olduğu iddialarına ilişkin rapor hazırlayarak Rum Meclisi’ne gönderdi.

Fileleftheros gazetesi, Baf’ın “Kuklia” köyünde bulunan ve Kıbrıslı Türklere ait olan iki arazinin imara açık olan bölgeler arasında yer almaması ve söz konusu arazileri Kıbrıslı Türk sahiplerinden satın alan Kıbrıslı Rumların dava açmaları konusunu haberleştirdi.

Mihailidis’in Rum Meclisi’nin ilgili komitesine gönderdiği raporuna göre, “Kuklia” köyünde sahibi Kıbrıslı Türkler olan iki arazi, 2003 yılında 215 bin 575 ve 76 bin 877 Euro karşılığında Kıbrıslı Rumlara satıldı.

İlerleyen yıllarda bölgedeki çevre araziler imara açık statüsü olmasına karşın söz konusu iki araziye bu statünün verilmediği, bunun üzerineyse arazilerin Kıbrıslı Rum sahiplerinin dava açtıkları belirtilen raporda, söz konusu Kıbrıslı Rumların dava dilekçelerinde, arazilerin imara açılması için kendilerinden 200 bin Euro rüşvet istendiğini iddia ettiklerine de yer verildi.

Kıbrıslı Türklerin sattığı söz konusu arazilerin değerinin 2013 yılında bir milyon 15 bin 900 ve bir milyon 500 bin Euro’ya yükselerek büyük bir artış gösterdiğini de yazan gazete, dava sürecinin devam ettiğini aktardı.

Gazete haberinin devamında ise, Rum hükümetinin şu anda istimlakı altında bulunan taşınmazlar için ödemesi gereken miktarın 230 milyon Euro olduğunu aktardı.

Gazete, 2013 yılındaki istimlak miktarının 560 milyon Euro olduğunu ve bu miktarın çoğunluğunu istimlak faizlerinin oluşturduğunu belirtirken, alınan önlemler ve bazı istimlakların iptal edilmesi sonrasında bu rakamın 230 milyon Euro’ya düştüğünü aktardı.

Haberde, 560 milyonluk rakama Kıbrıslı Türklerin istimlak edilen taşınmaz mallarının ise dahil olmadığına vurgu yapıldı.

(SB/HÖ)     

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