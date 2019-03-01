“ilyada Ve Odysseia” Destanı Türkçe Dahil 24 Dilde

Lefkoşa, 1 Mart 19 : Güneydeki Kıbrıs Üniversitesi’ndeki kütüphaneyi ziyaret edenlerin, Ηοmeros’un “İlyada ve Odysseia” destanını, Türkçe ve Kıbrıs lehçesi de dahil olmak üzere AB’nin resmi 24 dilinde inceleme imkanına sahip olacakları belirtildi.
Fileleftheros gazetesi Avrupa Komisyonu Tercüme Genel Müdürlüğü’nün ilgili yayınları, Kıbrıs Üniversitesi ve Kıbrıs Üniversitesi’nin “Stelios Yoannu” Bilgi Merkezi-Kütüphanesi’ne dağıtılmasına karar verdiğini yazdı.
Habere göre konuyla ilgili etkinlik Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in himayesinde 5 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.
(FK/HA)