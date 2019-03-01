“ilyada Ve Odysseia” Destanı Türkçe Dahil 24 Dilde

Lefkoşa, 1 Mart 19 : Güneydeki Kıbrıs Üniversitesi’ndeki kütüphaneyi ziyaret edenlerin, Ηοmeros’un “İlyada ve Odysseia” destanını, Türkçe ve Kıbrıs lehçesi de dahil olmak üzere AB’nin resmi 24 dilinde inceleme imkanına sahip olacakları belirtildi.