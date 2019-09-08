İlk Yunan Doktorlar Geldi

Lefkoşa, 8 Eylül 19 : Güney Kıbrıs’ta yürürlüğe giren ve “GESİ" olarak bilinen Genel Sağlık Sistemi Yasası temelinde doğan ihtiyaçların karşılanması amacıyla istihdam edilen Yunan doktorların bir kısmının göreve başladığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü Basın Sözcüsü Haralambos Haralambu’nun açıklamalarına dayanarak, GESİ çerçevesinde, hastanelerde doğan ihtiyacın karşılanması amacıyla istihdam edilen ilk Yunan doktorların aşamalı olarak görevlerine başladığını yazdı.



Habere göre, Haralambu konu hakkında yaptığı açıklamada, ihtiyaçların yüzde 50’sinin karşılandığını, yaklaşık 50 doktorun istihdam edildiğini, bunlardan bazılarının işe başladığını, bazılarının ise tamamlanması gereken prosedürler nedeniyle aşamalı olarak görevlerine başlayacağını ifade etti.(FK/SEL)