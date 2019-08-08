İlk Belirlemelere Göre Natalie Christopher’in Ölüm Sebebi Yüksekten Düşme

İLK BELİRLEMELERE GÖRE NATALİE CHRİSTOPHER’İN ÖLÜM SEBEBİ YÜKSEKTEN DÜŞME

Atina, 8 Ağustos 19 : Kıbrıs Rum asıllı ve aynı zamanda İngiliz vatandaşı olan Natalie Christopher’in, ilk belirlemelere göre yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Pazartesi günü Yunanistan’ın İkaria addasında kaybolan ve yoğun aramaların ardından dün kaldığı otele 1.5 km uzaklıklıktaki bir vadide bulunan 34 yaşındaki biliminsanının cesedi üzerinde adli tıp uzmanları tarafından yapılan ilk inceleme tamamlandı.

Uzmanlara göre ilk bulgular, Natalie Christopher’in yüksekten düşme sonucu, kaza anında hayatını kaybettiğini gösteriyor.

Bulunduğu otelin yanında koşuya çıkan Natalie Christopher’in tırmanmaya çalışırken tuttuğu bir kayanın koptuğu, ve Christopher’in yaklaşık 20 metre yükseklikten kayayla birlikte bir vadiye düştüğü tahmin ediliyor.

Natalie Christopher’in cesedinin Atina’da morga kaldırıldığı belirtiliyor.

Güney Lefkoşa'da ikamet eden ve tatil için bir arkadaşıyla İkaria'ya giden Christopher, pazartesi sabahı koşu için kaldığı otelden ayrılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Kıbrıs Rum Kesimi’nde bir üniversitede astrofizik alanında ders veren Christopher, öncülük ettiği sosyal medya projeleriyle de tanınıyordu.

(AP/AA/FG)