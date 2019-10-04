banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103298
ALTIN
276.159
DOLAR
5.6872
STERLİN
6.9967
EURO
6.2352
Girne’de market çalışanı alkollü bir kişi tarafından yaralandı
GİRNE'DE YARALAMA
Gazimağusa’da kanlı gece! 1 kişi bıçakla yaralandı
GAZİMAĞUSA’DA KANLI GECE!
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU

İleri Sürülen “türk Ambargosu” Yüzünden Havayollarına Tazminat Ödenmesi Konusu

Lefkoşa, 4 Ekim 19 : 2017 yılından bu yana Güney Kıbrıs’ta faaliyet göstermekte olan “Cyprus Airways” şirketinin, Rum hükümetini, “Kıbrıslı” hava yolu şirketlerine 2017-2018 yılları için tazminat ödenmesiyle ilgili planı geçtiğimiz Mayıs ayında iptal etmesi kararını gerekçe göstererek, mahkemeye verdiği haber verildi.

İleri Sürülen “türk Ambargosu” Yüzünden Havayollarına Tazminat Ödenmesi Konusu

Lefkoşa, 4 Ekim 19 : 2017 yılından bu yana Güney Kıbrıs’ta faaliyet göstermekte olan “Cyprus Airways” şirketinin, Rum hükümetini, “Kıbrıslı” hava yolu şirketlerine 2017-2018 yılları için tazminat ödenmesiyle ilgili planı geçtiğimiz Mayıs ayında iptal etmesi kararını gerekçe göstererek, mahkemeye verdiği haber verildi.

04 Ekim 2019 Cuma 10:34
İleri Sürülen “türk Ambargosu” Yüzünden Havayollarına Tazminat Ödenmesi Konusu

Lefkoşa, 4 Ekim 19 : 2017 yılından bu yana Güney Kıbrıs’ta faaliyet göstermekte olan “Cyprus Airways” şirketinin, Rum hükümetini, “Kıbrıslı” hava yolu şirketlerine 2017-2018 yılları için tazminat ödenmesiyle ilgili planı geçtiğimiz Mayıs ayında iptal etmesi kararını gerekçe göstererek, mahkemeye verdiği haber verildi.

Güney Kıbrıs’ın devlet havayolu olan “Kıbrıs Havayolları” (Cyprus Airways) 2015 yılında iflas etmesinin ardından kapanmış ve şirket Rus bir şirkete (S7 Airlines) satılmasının akabinde, 2017 yılından itibaren bu şirketin yan şirketi olarak aynı isimle hizmet vermeye başlamıştı.

Politis gazetesi “Geriye Dönüklerle İlgili Planı İptal Ettiler- Türk Ambargosu Yüzünden Kıbrıslı Olan Havayollarına Tazminat” başlıklı haberinde, Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’ın, Türkiye’nin uyguladığı ileri sürülen ambargo yüzünden Türk hava sahasının by-pass edilmesiyle ilgili olarak “Kıbrıslı” havayollarına tazminat verilmesiyle ilgili talebinin ardından, 2011 yılında onayladığı tazminat mekanizmasının, en nihayetinde yalnızca devlet havayolu, yani eski Kıbrıs Havayolları için çalıştığını yazdı.

Tazminat mekanizmasıyla ilgili kararda, şirketlerin mülkiyet rejimlerine bağlı olarak bundan muaf tutulmadıklarını yazan gazete, “Kıbrıs Havayollarının”, hayatta kalmasıyla ilgili zor bir dönemde bu plandan 20 milyon Euro tutarında faydalandığını belirtti.

Rum Bakanlar Kurulu’nun ise 2019 yılının Mayıs ayında verdiği kararla, Türkiye üzerindeki uçuş yasağından etkilenmekte olan “Kıbrıslı Havayollarına” yönelik tazminat planını iptal ettiğini kaydeden gazete, Bakanlar Kurulunun, tazminat talebinde bulunan “Cyprus Airways” ve “Cobalt” şirketlerinin, kuruldukları zaman Türkiye üzerindeki uçuş yasağından haberdar olmalarını gerekçe göstererek planı iptal ettiğini belirtti.

banner317
Gazete bunun tam aksine, hükümet kararının mantığına göre, devlet ait “Kıbrıs Havayolları” kurulduğu zaman ambargonun öngörülemeyeceğini ve dolayısıyla tazminatın uygun olduğunu ifade etti.

Bundan ötürü, Rum Maliye Bakanlığı’nın, “Cyprus Airways” ve “Cobalt” Havayollarının 2017 ve 2018 yıllarında, uçuş yasağından etkilenmekte olan destinasyonlarda gerçekleştirdikleri seferler konusunda tazmin edilmelerine dair talebini reddettiğini yazan gazete, Avrupa Komisyonu’nun onayladığı özel statünün 2020 yılına kadar geçerli olduğunu ve arzu etmesi durumunda Güney Kıbrıs’ın bunu AB’ye yeniden bildirebileceğine işaret etti.

Gazeteye göre “Kıbrıs Havayolları’nın Baş Operasyonlar Sorumlusu” Yorgos Mavrokostas ise dün basına yaptığı açıklamada, hükümetin kararının (şirketin ekstra masrafların tazminat rejimi temelinde telafi edileceğini göz önünde bulundurarak, Rusya’ya da yönelik uçuşlar yaparak, uçuş programını ve fiyat politikasını düzenlemesine bağlı olarak) havayolları açısından korkunç etkileri olduğunu söyledi.

Planın iptal edilmesi kararının, şirketin gelecekteki uçuş programı ve şirketin gelişmesi açısından problemlere neden olduğunu da belirten Mavrokostas, Kıbrıs Havayollarının planın iptal edilmesiyle ilgili tazminat talep ederek, geçtiğimiz Ağustos ayında adalete başvurduğunu ifade etti.

Gazeteye göre Rum Ulaştırma Bakanı ise açıklamasında, planın, Kıbrıs Havayollarının hükümete yönelik talebinin ardından yeniden inceleneceğini dile getirdi.

(İY/HÖ)                           

****************

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ulusal Konsey toplantısı sona erdi
Ulusal Konsey toplantısı sona erdi
Yavuz Sondaj Gemisi 7’inci Parselde İddiası
Yavuz Sondaj Gemisi 7’inci Parselde İddiası
Girne Belediye Başkanı Güngördü: “canlılara Karşı Sevecen Ve Koruyucu Olmalıyız”
Girne Belediye Başkanı Güngördü: “canlılara Karşı Sevecen Ve Koruyucu Olmalıyız”
Kıbrıslı Rum Ve Türk Eşcinsel Çiftin Filipinlerden Yasa Dışı Olarak Evlat Edinmesine Yardımcı Olan Filipinli Asıllı Kadına 6 Yıl Hapis Cezası
Kıbrıslı Rum Ve Türk Eşcinsel Çiftin Filipinlerden Yasa Dışı Olarak Evlat Edinmesine Yardımcı Olan Filipinli Asıllı Kadına 6 Yıl Hapis Cezası
Köy Sakinleri Rmmo Atış Alanında Protesto Eylemi Gerçekleştirdi
Köy Sakinleri Rmmo Atış Alanında Protesto Eylemi Gerçekleştirdi
Açık Arazide El Bombası Bulundu
Açık Arazide El Bombası Bulundu
Ulusal Konsey toplandı
Ulusal Konsey toplandı
Rum yönetimi Maraş konusunu Güvenlik Konseyi’ne götürdü
Rum yönetimi Maraş konusunu Güvenlik Konseyi’ne götürdü
Anastasiadis,yarın Ulusal Konsey’i topluyor
Anastasiadis,yarın Ulusal Konsey’i topluyor
“atina Korktu”
“atina Korktu”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim