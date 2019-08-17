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İki Toplumlu Teknik Komitelerin Durumu Değerlendirilecek

KÜLTÜREL MİRAS KOMİTESİ’NİN FAALİYETLERİ

İki Toplumlu Teknik Komitelerin Durumu Değerlendirilecek

KÜLTÜREL MİRAS KOMİTESİ’NİN FAALİYETLERİ

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:45
İki Toplumlu Teknik Komitelerin Durumu Değerlendirilecek

KÜLTÜREL MİRAS KOMİTESİ’NİN FAALİYETLERİ

Lefkoşa, 17 Ağustos 19 (.): İki toplumlu teknik komitelerin faaliyetlerindeki ilerleyiş, Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in başkanlığında ve teknik komitelerin Kıbrıslı Rum üyelerinin katılımıyla yapılacak bir toplantıda ele alınacak.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iki toplumlu teknik komitelerin Kıbrıslı Rum üyeleriyle 9 Eylül’de bir toplantı gerçekleştirileceğini söylediğini yazdılar.

Habere göre Prodromu, söz konusu toplantının olağan ve uzun zaman önce kararlaştırılmış bir toplantı olduğunu belirterek teknik komitelerin faaliyetlerinin değerlendirileceğini vurguladı.

Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusuna da değinen Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Şubat ayında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, bazıları insanların günlük hayatlarına ilişkin 21 GYÖ sunduğunu ifade etti.

Prodromu,  “her şeyden önemlisi ve öncelikli olanın elbette, son zamanlarda KKTC’de karşı eylemler gerçekleştirildiğini gözlemledikleri Maraş konusu olduğunu” belirterek Anastasiadis’in kapalı bölge Maraş konusunda, şehrin sözde “yasal sahiplerine iade edilmesi amacıyla BM tarafından bir komite kurulmasını önerdiğini” hatırlattı.

Gazete, Rum hükümet kaynaklarına dayandırarak haberinin devamında, Mavroyannis başkanlığında yapılacak toplantıda, teknik komitelerin “Support facility to bi-communal Technical Committees” isimli AB finansman programına katılmalarının teşvik edileceğini yazdı.

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Finans programının Nisan ayında başladığı ve iki yıllık programda 1 milyon Euro finansman verilmesinin öngörüldüğünü belirten söz konusu kaynak, bazı komitelerin diğerlerine nazaran daha yavaş çalıştıklarını, daha az üyeli olmalarının bunda etken olabileceği yorumunda bulundu.

KÜLTÜREL MİRAS KOMİTESİ  

Alithia gazetesi ise Prodromu’nun açıklamasının yanı sıra, iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin 2020 yılı için 30 yeni çalışma yapmayı planladığını yazdı.

Habere göre, komitenin Kıbrıslı Rum üyesi Takis Hacidimitriu Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin tüm ada çapında 30’a yakın çalışma yapmayı planladığını ifade etti.

Yıkılmakta olan Lefkoşa surları ve 2020 yılı planlamaları çerçevesinde inceleme başlatılması gereken 30’a yakın eser bulunduğunu ifade eden Hacidimitriu, 20 Eylül’de Karpaz bölgesindeki “Ayios Filonas” (Ay. Filon) ile “Ayia Triada” (Sipahi) kilisesinin bazilikasının mozaiklerinin restore edilmiş bir şekilde AB temsilcilerinin de katılacağı bir törenle teslim edileceğini belirtti.

Lefkoşa surlarının durumuna da değinen Hacidimitriu, Mart ve Nisan aylarında yıkılmalar yaşanan “Mula” burcunda halihazırda çalışmaların üstlenildiğini ve Eylül ayında onarımın başlamasının planlandığını belirtirken Temmuz ayında yıkılan “Quirini” burcu duvarlarına ilişkin incelemenin tamamlanmasının ardından gelişme kaydedilmesinin beklendiğini vurguladı.

Hacidimitriu, teknik komitelerin Kıbrıslı Rum üyelerinin katılacağı toplantıya da değindiği açıklamasında, Akıncı ve Anastasiadis’in 9 Ağustos’taki görüşmesini hatırlattı ve yapılacak teknik komite üyeleri toplantısının sadece bilgilendirme amaçlı olmayacağını düşündüğünü vurguladı.

(SB/GÜL)

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