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İki Toplumlu Sağlık Komitesi Önümüzdeki Pazartesi Günü Toplanıyor

Lefkoşa, 26 Mayıs 2020 : İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin, teknik komite koordinatörleri ve epidemiyologların da katılımıyla, önümüzdeki pazartesi günü toplanacağı haber verildi.

26 Mayıs 2020 Salı 12:34
İki Toplumlu Sağlık Komitesi Önümüzdeki Pazartesi Günü Toplanıyor
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Lefkoşa, 26 Mayıs 2020 : İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin, teknik komite koordinatörleri ve epidemiyologların da katılımıyla, önümüzdeki pazartesi günü toplanacağı haber verildi.
Haravgi gazetesi, komitenin, Covid-19 virüsü ve hastalığı konusunda, Kıbrıs Türk ve Rum taraflarındaki epidemiyolojik durum konusunda fikir alışverişinde bulunulması için, önümüzdeki pazartesi günü toplanacağını yazdı.
Komite’nin Rum Eş Başkanı Leonidas Filaktu ise gazeteye açıklamasında, Rum Sağlık Bakanlığından komite toplantısında, bugün var olan görüntünün netleşmesi için, gündemde olan konularla ilgili sorular soracak ve yanıtlar alacak epidemiyologların yer almasının talep edildiğini de söyledi.

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Haberde, komite toplantısında teknik komite koordinatörlerinin yer alacağı da belirtildi.
(İY/HÖ)                         
 

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